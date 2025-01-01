О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Gluck: Opera Gala
Gluck: Opera Gala2020 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Релиз Gluck: Paride ed Elena (Paris and Helen), Wq. 39
Gluck: Paride ed Elena (Paris and Helen), Wq. 392016 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Релиз Poulenc: Organ Concerto; Concert Champêtre; Gloria
Poulenc: Organ Concerto; Concert Champêtre; Gloria1989 · Сингл · Jesus Lopez-Cobos
Релиз Orff: Carmina Burana
Orff: Carmina Burana1984 · Сингл · Berliner Domchor
Релиз Haydn: Die Schöpfung (The Creation)
Haydn: Die Schöpfung (The Creation)1982 · Альбом · Joseph Haydn
Релиз Haydn: Die Schöpfung (The Creation)
Haydn: Die Schöpfung (The Creation)1982 · Сингл · Chicago Symphony Chorus

