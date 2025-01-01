О нас

Другие альбомы артиста

Релиз Marsalis: Blues Symphony
Marsalis: Blues Symphony2025 · Альбом · Wynton Marsalis
Релиз Schmitt: La tragédie de Salomé; R. Strauss: Salome's Dance of the Seven Veils; Lalo: Namouna, Suite No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 2)
Schmitt: La tragédie de Salomé; R. Strauss: Salome's Dance of the Seven Veils; Lalo: Namouna, Suite No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 2)2024 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.27
Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.272023 · Сингл · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Rachmaninov: Symphony No. 2 (Paul Paray: The Mercury Masters I, Volume 18)
Rachmaninov: Symphony No. 2 (Paul Paray: The Mercury Masters I, Volume 18)2023 · Альбом · Сергей Рахманинов
Релиз Bouquet de Paray: Rossini: William Tell Overture; Saint-Saëns: Danse macabre; Weber: Invitation to the Dance; Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 5)
Bouquet de Paray: Rossini: William Tell Overture; Saint-Saëns: Danse macabre; Weber: Invitation to the Dance; Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 5)2023 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Top classical music, Vol. 1
Top classical music, Vol. 12022 · Сингл · Joseph Keilberth
Релиз Ravel, fauré, franck, dukas & roussel : la valse - pavane - psyche the sorcerer's apprentice - pelléas and mélisande - the spider's feast
Ravel, fauré, franck, dukas & roussel : la valse - pavane - psyche the sorcerer's apprentice - pelléas and mélisande - the spider's feast2022 · Альбом · Paul Paray
Релиз Brahms, Gluck, Altschuler, Tchaikovsky & Chabrier: Academic Festival Overture, Op. 80 - Menuetto I & II (from Serenade No. 1) - Dance of the Blessed Spirits (from Orfeo ed Euridice) - Russian Soldier's Song - Waltz (from Serenade for Strings) - España
Brahms, Gluck, Altschuler, Tchaikovsky & Chabrier: Academic Festival Overture, Op. 80 - Menuetto I & II (from Serenade No. 1) - Dance of the Blessed Spirits (from Orfeo ed Euridice) - Russian Soldier's Song - Waltz (from Serenade for Strings) - España2022 · Альбом · Ossip Gabrilowitsch
Релиз Rimsky-Korsakov, Kreisler, Moszkowski & Glazunov: Capriccio Espagnole, Op. 34 - Caprice Viennois, Op. 2 - Liebesleid - Serenata, Op. 15, No. 1 - Aubade - Valse de Concert, Op. 47 (Short works and excerpts)
Rimsky-Korsakov, Kreisler, Moszkowski & Glazunov: Capriccio Espagnole, Op. 34 - Caprice Viennois, Op. 2 - Liebesleid - Serenata, Op. 15, No. 1 - Aubade - Valse de Concert, Op. 47 (Short works and excerpts)2022 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"
Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"2022 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14
Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 142021 · Альбом · Paul Paray
Релиз Franck, ibert, ravel & chabrier : symphony in D minor - escales - rapsodie espagnole - españa rapsodie
Franck, ibert, ravel & chabrier : symphony in D minor - escales - rapsodie espagnole - españa rapsodie2021 · Альбом · Paul Paray
Релиз Symphonie fantastique, Op. 14
Symphonie fantastique, Op. 142021 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Brahms and Wagner: Symphony No. 4 - Tannhäuser Overture - Ride of the Valkyries - The Mastersingers Overture - Lohengrin - Preludes to Acts 1 & 3
Brahms and Wagner: Symphony No. 4 - Tannhäuser Overture - Ride of the Valkyries - The Mastersingers Overture - Lohengrin - Preludes to Acts 1 & 32021 · Альбом · Paul Paray
Релиз Beethoven & Mozart: Symphony No. 1 and No. 2 - Symphony No. 35 "Haffner"
Beethoven & Mozart: Symphony No. 1 and No. 2 - Symphony No. 35 "Haffner"2021 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Liszt & Wagner: Les Préludes - Orchestral Music
Liszt & Wagner: Les Préludes - Orchestral Music2021 · Альбом · Paul Paray
Релиз Rimsky-Korsakov and Ravel: Russian Easter Festival Overture - Symphony No. 2 "Antar", Op. 9 - Capriccio Espagnol - Boléro
Rimsky-Korsakov and Ravel: Russian Easter Festival Overture - Symphony No. 2 "Antar", Op. 9 - Capriccio Espagnol - Boléro2021 · Альбом · Paul Paray
Релиз Favourite Suppé & French Overtures - Paul Paray
Favourite Suppé & French Overtures - Paul Paray2018 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Les grands chefs d'orchestre de la musique classique : Paul Paray, Vol. 3
Les grands chefs d'orchestre de la musique classique : Paul Paray, Vol. 32017 · Альбом · Paul Paray
Релиз French Opera Highlights
French Opera Highlights2016 · Альбом · Paul Paray

Похожие артисты

Detroit Symphony Orchestra
Артист

Detroit Symphony Orchestra

Gundula Janowitz
Артист

Gundula Janowitz

Sir Malcolm Sargent
Артист

Sir Malcolm Sargent

MusicAeterna
Артист

MusicAeterna

Leontyne Price
Артист

Leontyne Price

Régine Crespin
Артист

Régine Crespin

Rene Jacobs
Артист

Rene Jacobs

Jean-Philippe Rameau
Артист

Jean-Philippe Rameau

Coro del Teatro Comunale di Bologna
Артист

Coro del Teatro Comunale di Bologna

Josephine Veasey
Артист

Josephine Veasey

Veronika Dudarova
Артист

Veronika Dudarova

Tanglewood Festival Chorus
Артист

Tanglewood Festival Chorus

István Kertész
Артист

István Kertész