Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Релиз Puccini: Tosca
Puccini: Tosca2025 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Verdi: Rigoletto
Verdi: Rigoletto2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Puccini: Madame Butterfly, Extracts (Mono Version)
Puccini: Madame Butterfly, Extracts (Mono Version)2013 · Альбом · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Sacred Arias
Sacred Arias2000 · Альбом · Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Bacalov: Misa Tango; Tangosaín / Piazzolla: Adiós Nonino; Libertango
Bacalov: Misa Tango; Tangosaín / Piazzolla: Adiós Nonino; Libertango2000 · Сингл · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Verdi: Rigoletto - Highlights
Verdi: Rigoletto - Highlights2000 · Альбом · Neil Shicoff
Релиз Donizetti: Lucia di Lammermoor
Donizetti: Lucia di Lammermoor1999 · Сингл · Renato Cioni
Релиз Voices from Heaven
Voices from Heaven1998 · Альбом · Cecilia Bartoli
Релиз Fauré / Duruflé: Requiem
Fauré / Duruflé: Requiem1998 · Альбом · Cecilia Bartoli
Релиз Voices from Heaven
Voices from Heaven1998 · Альбом · Andrea Bocelli
Релиз Fauré / Duruflé: Requiem
Fauré / Duruflé: Requiem1998 · Сингл · Cecilia Bartoli
Релиз A Hymn For The World
A Hymn For The World1997 · Альбом · Cecilia Bartoli
Релиз A Hymn For The World
A Hymn For The World1997 · Сингл · Norbert Balatsch
Релиз Puccini: La Bohème
Puccini: La Bohème1988 · Сингл · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Verdi: Il Trovatore - Highlights
Verdi: Il Trovatore - Highlights1985 · Альбом · Anna di Stasio
Релиз Verdi: Rigoletto
Verdi: Rigoletto1985 · Сингл · Renato Bruson
Релиз Verdi: Rigoletto - highlights
Verdi: Rigoletto - highlights1985 · Альбом · Edita Gruberová
Релиз Verdi: Un Ballo in Maschera
Verdi: Un Ballo in Maschera1971 · Сингл · Bruno Bartoletti
Релиз Puccini: Tosca
Puccini: Tosca1967 · Сингл · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Verdi: Macbeth
Verdi: Macbeth1965 · Сингл · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

