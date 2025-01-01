Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Puccini: La Fanciulla del West / Act 3 - "Ch'ella mi creda libero e lontano"
Другие альбомы артиста
Verdi: Macbeth (Live)2015 · Альбом · Giuseppe Verdi
Verdi: Macbeth1965 · Сингл · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Verdi: Nabucco1965 · Альбом · Giuseppe Verdi
Verdi: Nabucco1965 · Сингл · Tito Gobbi
Verdi: Nabucco - Highlights1965 · Альбом · Elena Suliotis
Great Tenor Arias1954 · Альбом · Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden