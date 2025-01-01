О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Wagner: Tristan und Isolde (Live)
Wagner: Tristan und Isolde (Live)2014 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Wagner: Götterdämmerung (Live Recordings 1957)
Wagner: Götterdämmerung (Live Recordings 1957)2014 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Wave from the Sea EP
Wave from the Sea EP2014 · Альбом · James McCracken
Релиз Duets Of Love And Passion
Duets Of Love And Passion2014 · Альбом · Sandra Warfield
Релиз Verdi: Un Ballo in Maschera
Verdi: Un Ballo in Maschera2000 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci
Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci1997 · Альбом · Elena Souliotis
Релиз Schoenberg: Gurrelieder
Schoenberg: Gurrelieder1979 · Сингл · 小澤征爾
Релиз Verdi: Otello
Verdi: Otello1969 · Альбом · New Philharmonia Orchestra
Релиз Verismo Arias And Duets
Verismo Arias And Duets1965 · Альбом · James McCracken
Релиз McCracken On Stage
McCracken On Stage1965 · Сингл · Dietfried Bernet
Релиз Beethoven: Fidelio
Beethoven: Fidelio1964 · Сингл · Birgit Nilsson
Релиз Beethoven: Fidelio
Beethoven: Fidelio1964 · Сингл · Birgit Nilsson
Релиз Verdi · Il trovatore
Verdi · Il trovatore1963 · Альбом · Wiener Philharmoniker

