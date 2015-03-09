Трек · 2015
Girise Xana (Acoustic Version)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Minos - EMI SA
Текст песни
Γύρισε ξανά γιατί η μοναξιά
Είναι σαν κομμάτι απ' την δική μου την καρδιά
Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πιά
Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά
Γύρισε ξανά
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Nhu Co Ai2025 · Сингл · Bo
Bae2025 · Сингл · Bo
Новый рассвет2025 · Сингл · DANEI
Hatebo2024 · Сингл · Bo
BOETRY 20242024 · Альбом · Bo
trong doi ta2024 · Сингл · Bo
Afrolove2024 · Сингл · Bo
4EVER2024 · Альбом · Bo
Искра2024 · Альбом · Bo
quan bo moi2023 · Сингл · Bo
Kapetane gde si2023 · Альбом · Bo
Leave In Silence2023 · Сингл · Stephanie Krassa
Droom2023 · Сингл · Bo
Я до тебе2023 · Сингл · Bo
SURANAM2023 · Сингл · Sanzh
To Ksereis2023 · Сингл · Bo
Celestial Connections2022 · Альбом · Bo
Не такая, как все2022 · Сингл · Sanzh
İyi ki Doğdun2022 · Сингл · Bo
DVRKLIGHT2022 · Сингл · Bo