Peter Pears

Peter Pears

,

Philip Jones

,

English Chamber Orchestra

и 

ещё 1

Трек  ·  1994

Handel: Ode for Saint Cecilia's Day, HWV 76 - The Trumpet's Loud Clangour

Peter Pears

Исполнитель

Peter Pears

Трек Handel: Ode for Saint Cecilia's Day, HWV 76 - The Trumpet's Loud Clangour

#

Название

Альбом

1

Трек Handel: Ode for Saint Cecilia's Day, HWV 76 - The Trumpet's Loud Clangour

Handel: Ode for Saint Cecilia's Day, HWV 76 - The Trumpet's Loud Clangour

Peter Pears

,

Philip Jones

,

English Chamber Orchestra

,

Benjamin Britten

The World of the Trumpet

4:00

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

