Muse

Muse

Трек  ·  2012

Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)

Muse

Исполнитель

Muse

Трек Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)

Название

Альбом

1

Трек Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)

Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)

Muse

Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)

5:54

Текст песни

When darkness falls

And surrounds you

When you fall down

When you're scared and you're lost

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Warner Records
Релиз Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)
Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)2021 · Альбом · Muse
Релиз Megalomania (XX Anniversary RemiXX)
Megalomania (XX Anniversary RemiXX)2021 · Сингл · Muse
Релиз Citizen Erased (XX Anniversary RemiXX)
Citizen Erased (XX Anniversary RemiXX)2021 · Сингл · Muse
Релиз Simulation Theory (Super Deluxe)
Simulation Theory (Super Deluxe)2018 · Альбом · Muse
Релиз Pressure
Pressure2018 · Сингл · Muse
Релиз The Dark Side
The Dark Side2018 · Сингл · Muse
Релиз Something Human
Something Human2018 · Сингл · Muse
Релиз Thought Contagion
Thought Contagion2018 · Сингл · Muse
Релиз Dig Down
Dig Down2017 · Сингл · Muse
Релиз Aftermath (Radio Edit)
Aftermath (Radio Edit)2016 · Сингл · Muse
Релиз Drones
Drones2015 · Альбом · Muse
Релиз Drones
Drones2015 · Альбом · Muse
Релиз Defector
Defector2015 · Сингл · Muse
Релиз The Handler
The Handler2015 · Сингл · Muse
Релиз Reapers
Reapers2015 · Сингл · Muse
Релиз Mercy
Mercy2015 · Сингл · Muse
Релиз Dead Inside
Dead Inside2015 · Сингл · Muse
Релиз Psycho
Psycho2015 · Сингл · Muse
Релиз Live at Rome Olympic Stadium
Live at Rome Olympic Stadium2013 · Альбом · Muse
Релиз Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)
Follow Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix)2012 · Сингл · Muse

Muse
Артист

Muse

Evanescence
Артист

Evanescence

Courtney Love
Артист

Courtney Love

Royal Republic
Артист

Royal Republic

The Killers
Артист

The Killers

THIRTY SECONDS TO MARS
Артист

THIRTY SECONDS TO MARS

The Struts
Артист

The Struts

Green Day
Артист

Green Day

My Chemical Romance
Артист

My Chemical Romance

Placebo
Артист

Placebo

Red Hot Chili Peppers
Артист

Red Hot Chili Peppers

The Rasmus
Артист

The Rasmus

Nickelback
Артист

Nickelback