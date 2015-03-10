Трек · 2015
Night One
Информация о правообладателе: Capitol Records Nashville
Where you been hiding all week girl?
I been all over this beach girl
In every bar, in every place
Somehow I missed your pretty face
But you knock me off of my feet girl
