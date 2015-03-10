О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Luke Bryan

Трек  ·  2015

Spring Breakdown

5 лайков

Исполнитель

Трек Spring Breakdown

#

Название

Альбом

1

Трек Spring Breakdown

Spring Breakdown

Luke Bryan

Spring Break...Checkin' Out

3:48

Текст песни

It's been a real good run

Playing out here in the sun

Year after year, beer after beer

I've watched this crowd grow

I swear y'all don't know what ya mean to me

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Capitol Records Nashville
