Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 1999
Lewis: Bugail Aberdyfi
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
MACHINATIONS - 4 HANDS 1 PIANO (feat. David Lloyd)2024 · Альбом · David E Lloyd
Stoke Suite for Strings (feat. David Lloyd)2024 · Альбом · David E Lloyd
Beethoven: Symphony No. 9, Op. 125 "Choral"2021 · Альбом · David Lloyd
Edvard Grieg: Complete Violin Sonatas2020 · Альбом · Bernardo Santos
Bruno Walter to the Memory of Arturo Toscanini 02/03/19572020 · Альбом · Symphony Of The Air
Spy Time (Digitally Remastered)2015 · Альбом · David Lloyd
Confidential - Sounds for a Secret Agent (Digitally Remastered)2015 · Альбом · David Lloyd
Sounds for a Secret Agent2014 · Альбом · David Lloyd
Handel: Messiah - J.S. Bach: Magnificat2014 · Альбом · Leonard Bernstein
The Best Loved Melodies of the Films2014 · Альбом · David Lloyd
Confidential: Sounds For A Secret Agent2011 · Альбом · David Lloyd
Spy Time1972 · Альбом · David Lloyd
Film Hits1966 · Альбом · David Lloyd
Sounds for a Secret Agent1965 · Альбом · David Lloyd
Handel · Messiah - Bach · Magnificat BWV 2431956 · Сингл · William Warfield
Beethoven · The 9 Simphonies, vol. V1949 · Альбом · Mack Harrell