Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Сотворение Мира, Оратория, отрывки
Сотворение Мира, Оратория, отрывки2025 · Альбом · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Релиз Sommernachtskonzert 2025 / Summer Night Concert 2025
Sommernachtskonzert 2025 / Summer Night Concert 20252025 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Wiener Blut, Walzer, Op. 354
Wiener Blut, Walzer, Op. 3542025 · Сингл · Johann Strauss II
Релиз Turandot: Nessun dorma
Turandot: Nessun dorma2025 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз The Nutcracker: Waltz of the Flowers
The Nutcracker: Waltz of the Flowers2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Ferdinandus-Walzer (Arr. for Orchestra by Wolfgang Dörner)
Ferdinandus-Walzer (Arr. for Orchestra by Wolfgang Dörner)2025 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Brahms: Piano Concertos & Solo Piano Opp. 116 - 119
Brahms: Piano Concertos & Solo Piano Opp. 116 - 1192024 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Mozart - die zauberflöte
Mozart - die zauberflöte2024 · Сингл · Leopold Simoneau
Релиз Piano Concerto No.2 in B-Flat Major, Op. 83/III. Andante
Piano Concerto No.2 in B-Flat Major, Op. 83/III. Andante2024 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз Tchaikovsky · Symphonies 4, 5 & 6
Tchaikovsky · Symphonies 4, 5 & 62024 · Сингл · Rafael Kubelík
Релиз Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 88
Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 882024 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Verdi · Macbeth
Verdi · Macbeth2024 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Collection of the Symphony no. 8 by Beethoven
Collection of the Symphony no. 8 by Beethoven2023 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Collection of the Symphony No. 1 by Beethoven
Collection of the Symphony No. 1 by Beethoven2023 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз A Christmas Offering
A Christmas Offering2023 · Сингл · Leontyne Price
Релиз Viennese Bonbons
Viennese Bonbons2023 · Сингл · Rudolf Kempe
Релиз On Holiday
On Holiday2023 · Сингл · Rudolf Kempe
Релиз Nights in Vienna
Nights in Vienna2023 · Сингл · Rudolf Kempe
Релиз Overtures
Overtures2023 · Сингл · Rudolf Kempe
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte
Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte2023 · Сингл · Dora Komarek

Похожие артисты

Wiener Philharmoniker
Артист

Wiener Philharmoniker

Johannes Brahms
Артист

Johannes Brahms

Berliner Philharmoniker
Артист

Berliner Philharmoniker

Геннадий Рождественский
Артист

Геннадий Рождественский

Владимир Давидович Ашкенази
Артист

Владимир Давидович Ашкенази

Herbert von Karajan
Артист

Herbert von Karajan

Edvard Grieg
Артист

Edvard Grieg

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

Johann Strauss II
Артист

Johann Strauss II

Сергей Сергеевич Прокофьев
Артист

Сергей Сергеевич Прокофьев

London Philharmonic Orchestra
Артист

London Philharmonic Orchestra

Sir Neville Marriner
Артист

Sir Neville Marriner

Boston Symphony Orchestra
Артист

Boston Symphony Orchestra