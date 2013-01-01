О нас

Другие альбомы артиста

Релиз Antonioni: My River, Music for Strings
Antonioni: My River, Music for Strings2024 · Сингл · I Solisti Aquilani
Релиз Chopin: Concerto No. 2 in F Minor
Chopin: Concerto No. 2 in F Minor2023 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Chopin: Ballade, Scherzo, Mazurkas, Etudes
Chopin: Ballade, Scherzo, Mazurkas, Etudes2023 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Chopin: Etudes Op. 25
Chopin: Etudes Op. 252023 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Chopin: Etudes Op. 10
Chopin: Etudes Op. 102023 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз コルノ・カンタービレ
コルノ・カンタービレ2023 · Альбом · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз カリンニコフ:交響曲第 1番 & 第 2番
カリンニコフ:交響曲第 1番 & 第 2番2023 · Альбом · Vasily Kalinnikov
Релиз カリンニコフ:交響曲 第1番、第2番
カリンニコフ:交響曲 第1番、第2番2023 · Альбом · Vasily Kalinnikov
Релиз J.S. Bach: English Suite No. 2 in A Minor, BWV 807: 8. Gigue
J.S. Bach: English Suite No. 2 in A Minor, BWV 807: 8. Gigue2021 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз J.S. Bach: English Suite No. 3 in G Minor, BWV 808: 7. Gavotte II & Gavotte I Da Capo
J.S. Bach: English Suite No. 3 in G Minor, BWV 808: 7. Gavotte II & Gavotte I Da Capo2021 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз J.S. Bach: English Suite No. 1 in A Major, BWV 806: 1. Prélude
J.S. Bach: English Suite No. 1 in A Major, BWV 806: 1. Prélude2021 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Classical Cooking
Classical Cooking2021 · Альбом · Sir Neville Marriner
Релиз Paderewski: Piano Concerto / Danses polonaises
Paderewski: Piano Concerto / Danses polonaises2018 · Альбом · Ignacy Jan Paderewski
Релиз Debussy: Préludes
Debussy: Préludes2018 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Rachmaninov: Symphonic Dances, Symphony No. 3
Rachmaninov: Symphonic Dances, Symphony No. 32018 · Альбом · Philharmonia Orchestra
Релиз Lidström: Rigoletto Fantasy - Shostakovich: Cello Concerto No. 1
Lidström: Rigoletto Fantasy - Shostakovich: Cello Concerto No. 12018 · Альбом · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Rachmaninov: Symphony No. 2
Rachmaninov: Symphony No. 22018 · Альбом · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз From Darkness To Light
From Darkness To Light2017 · Альбом · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Mozart: Clarinet Concerto K 622, Quintet K 452
Mozart: Clarinet Concerto K 622, Quintet K 4522017 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Borenstein: Violin Concerto, If you will it, it is no dream & The Big Bang and Creation of the Universe
Borenstein: Violin Concerto, If you will it, it is no dream & The Big Bang and Creation of the Universe2017 · Альбом · Nimrod Borenstein

