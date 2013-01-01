О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Introduction & Rondo Capriccioso, Op. 28
Introduction & Rondo Capriccioso, Op. 282022 · Сингл · 정경화
Релиз Beau Soir - Violin Works by Fauré, Franck & Debussy
Beau Soir - Violin Works by Fauré, Franck & Debussy2018 · Альбом · Kevin Kenner
Релиз Beau Soir - Violin Works by Fauré, Franck & Debussy - Elgar: Salut d'amour
Beau Soir - Violin Works by Fauré, Franck & Debussy - Elgar: Salut d'amour2018 · Сингл · 정경화
Релиз Bach: Complete Sonatas & Partitas for Violin Solo
Bach: Complete Sonatas & Partitas for Violin Solo2016 · Альбом · 정경화
Релиз The Very Best of Kyung-Wha Chung
The Very Best of Kyung-Wha Chung2011 · Альбом · 정경화
Релиз Violin Encores
Violin Encores2011 · Альбом · 정경화
Релиз Mendelssohn: Violin Concerto; Symphony No.4 - "Italian"; Hebrides Overture
Mendelssohn: Violin Concerto; Symphony No.4 - "Italian"; Hebrides Overture2011 · Сингл · Charles Dutoit
Релиз Brahms: Violin Sonatas
Brahms: Violin Sonatas2009 · Альбом · 정경화
Релиз Bartók: Piano Concertos; Violin Concertos
Bartók: Piano Concertos; Violin Concertos2003 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Bartók: Piano Concerto No.2/Violin Concerto No.2
Bartók: Piano Concerto No.2/Violin Concerto No.22002 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Vivaldi: The Four Seasons
Vivaldi: The Four Seasons2001 · Альбом · 정경화
Релиз Franck / Debussy: Violin Sonatas / Chausson: Poème
Franck / Debussy: Violin Sonatas / Chausson: Poème1998 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Dvořák: Violin Concerto, Op. 53 - Bartók: Rhapsodies Nos. 1 - 2 & Romance, Op. 19
Dvořák: Violin Concerto, Op. 53 - Bartók: Rhapsodies Nos. 1 - 2 & Romance, Op. 191997 · Альбом · 정경화
Релиз Tchaikovsky: Piano Concerto Nos. 1-3/Violin Concerto
Tchaikovsky: Piano Concerto Nos. 1-3/Violin Concerto1996 · Сингл · Геннадий Николаевич Рождественский
Релиз Beethoven & Bruch: Violin Concertos
Beethoven & Bruch: Violin Concertos1992 · Альбом · 정경화
Релиз Berg: Violin Concerto; Chamber Concerto
Berg: Violin Concerto; Chamber Concerto1991 · Сингл · 정경화
Релиз Dvorak: Violin Concerto/Romance etc.
Dvorak: Violin Concerto/Romance etc.1989 · Альбом · 정경화
Релиз R. Strauss / Respighi: Violin Sonatas
R. Strauss / Respighi: Violin Sonatas1989 · Сингл · Krystian Zimerman
Релиз Debussy / Franck / Ravel: Sonata for Flute, Viola & Harp / Sonata for Violin & Piano etc.
Debussy / Franck / Ravel: Sonata for Flute, Viola & Harp / Sonata for Violin & Piano etc.1988 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Con Amore
Con Amore1987 · Альбом · Phillip Moll

