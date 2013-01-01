О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Fitzwilliam Quartet

Fitzwilliam Quartet

Трек  ·  2013

Shostakovich: String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110 - 3. Allegretto

Fitzwilliam Quartet

Исполнитель

Fitzwilliam Quartet

Трек Shostakovich: String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110 - 3. Allegretto

#

Название

Альбом

1

Трек Shostakovich: String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110 - 3. Allegretto

Shostakovich: String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110 - 3. Allegretto

Fitzwilliam Quartet

Decca Sound: The Analogue Years 1969 – 1980

4:10

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Intricate Web
Intricate Web2017 · Альбом · Loré Lixenberg
Релиз Sibelius: String Quartet in D minor; Delius: String Quartet; Cello Sonata
Sibelius: String Quartet in D minor; Delius: String Quartet; Cello Sonata2013 · Сингл · George Isaac
Релиз Shostakovich: The String Quartets
Shostakovich: The String Quartets1991 · Сингл · Fitzwilliam Quartet
Релиз Shostakovich: String Quartets Nos. 3, 8 & 13
Shostakovich: String Quartets Nos. 3, 8 & 131988 · Сингл · Fitzwilliam Quartet
Релиз Beethoven: String Quartet No. 15
Beethoven: String Quartet No. 151984 · Сингл · Fitzwilliam Quartet

Похожие артисты

Fitzwilliam Quartet
Артист

Fitzwilliam Quartet

Pavel Haas Quartet
Артист

Pavel Haas Quartet

Квартет имени Бородина
Артист

Квартет имени Бородина

Julien Chauvin
Артист

Julien Chauvin

Le Concert de la Loge
Артист

Le Concert de la Loge

Antoine Tamestit
Артист

Antoine Tamestit

Jean-Pierre Wallez
Артист

Jean-Pierre Wallez

London Concertante
Артист

London Concertante

Nemanja Radulović
Артист

Nemanja Radulović

Hwayoon Lee
Артист

Hwayoon Lee

Heinrich Schiff
Артист

Heinrich Schiff

Francisco Fullana
Артист

Francisco Fullana

Amihai Grosz
Артист

Amihai Grosz