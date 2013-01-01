О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Beethoven: Piano Concerto Nos. 3 & 5 "Emperor"
Beethoven: Piano Concerto Nos. 3 & 5 "Emperor"2018 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Beethoven: Piano Sonatas - Moonlight, Pathétique & Waldstein
Beethoven: Piano Sonatas - Moonlight, Pathétique & Waldstein2011 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Radu Lupu: Complete Decca Concerto Recordings
Radu Lupu: Complete Decca Concerto Recordings2011 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Radu Lupu - Complete Decca Solo Recordings
Radu Lupu - Complete Decca Solo Recordings2010 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Mozart: Piano Concertos Nos.12 & 21 etc
Mozart: Piano Concertos Nos.12 & 21 etc2008 · Сингл · English Chamber Orchestra
Релиз Radu Lupu plays Beethoven
Radu Lupu plays Beethoven2005 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Radu Lupu plays Schubert
Radu Lupu plays Schubert2005 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Radu Lupu plays Brahms
Radu Lupu plays Brahms2005 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Schubert: Music for Violin & Piano; Arpeggione Sonata
Schubert: Music for Violin & Piano; Arpeggione Sonata2000 · Сингл · Maurice Gendron
Релиз Franck / Debussy: Violin Sonatas / Chausson: Poème
Franck / Debussy: Violin Sonatas / Chausson: Poème1998 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Schubert: Grand Duo, D. 812, Variations, D. 813 & 3 Marches militaires, D. 733
Schubert: Grand Duo, D. 812, Variations, D. 813 & 3 Marches militaires, D. 7331997 · Альбом · Radu Lupu
Релиз Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2/Violin Concerto
Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2/Violin Concerto1997 · Сингл · London Philharmonic Orchestra
Релиз Mozart: The Sonatas for Violin & Piano
Mozart: The Sonatas for Violin & Piano1996 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Schumann: Humoreske; Kinderszenen; Kreisleriana
Schumann: Humoreske; Kinderszenen; Kreisleriana1995 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Schubert: Piano Sonatas Nos.13 & 21
Schubert: Piano Sonatas Nos.13 & 211994 · Сингл · Radu Lupu
Релиз The Essential Mozart
The Essential Mozart1991 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Schubert: Piano Sonatas in A major; A minor; E major
Schubert: Piano Sonatas in A major; A minor; E major1991 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Debussy / Franck / Ravel: Sonata for Flute, Viola & Harp / Sonata for Violin & Piano etc.
Debussy / Franck / Ravel: Sonata for Flute, Viola & Harp / Sonata for Violin & Piano etc.1988 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Brahms: Piano Pieces, Opp.117, 118, 119
Brahms: Piano Pieces, Opp.117, 118, 1191987 · Сингл · Radu Lupu
Релиз Schubert: Impromptus Opp.90 & 142
Schubert: Impromptus Opp.90 & 1421983 · Сингл · Radu Lupu

