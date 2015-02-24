О нас

Rick Derringer

Rick Derringer

Rick Derringer

Трек  ·  2015

Rock And Roll, Hootchie Koo

1 лайк

Rick Derringer

Исполнитель

Rick Derringer

Трек Rock And Roll, Hootchie Koo

#

Название

Альбом

1

Трек Rock And Roll, Hootchie Koo

Rock And Roll, Hootchie Koo

Rick Derringer

Rock And Roll, Hootchie Koo

3:40

Текст песни

Couldn't stop moving

When it first took hold

It was a warm spring night

At the old town hall

There was a group called The Jokers

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: LIGHTYEAR (LTY)

