Трек · 2015
Rock And Roll, Hootchie Koo
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: LIGHTYEAR (LTY)
Текст песни
Couldn't stop moving
When it first took hold
It was a warm spring night
At the old town hall
There was a group called The Jokers
Чтобы увидеть полный текст,
