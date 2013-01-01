О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Melos Ensemble

Melos Ensemble

Трек  ·  2013

Debussy: Sonata For Flute, Viola And Harp, L. 137 - 3. Finale

Melos Ensemble

Исполнитель

Melos Ensemble

Трек Debussy: Sonata For Flute, Viola And Harp, L. 137 - 3. Finale

#

Название

Альбом

1

Трек Debussy: Sonata For Flute, Viola And Harp, L. 137 - 3. Finale

Debussy: Sonata For Flute, Viola And Harp, L. 137 - 3. Finale

Melos Ensemble

Decca Sound: The Analogue Years 1969 – 1980

4:25

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Beethoven: Septet, Op. 20 (Mono Version)
Beethoven: Septet, Op. 20 (Mono Version)2015 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Icon: Melos Ensemble
Icon: Melos Ensemble2011 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Shostakovich: Piano Quintet; Prokofiev: Quintet In G Minor; Seiber: Three Fragments
Shostakovich: Piano Quintet; Prokofiev: Quintet In G Minor; Seiber: Three Fragments2010 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Ireland: Sextet, Trios, Sonatas for Clarinet, Violin and Cello)
Ireland: Sextet, Trios, Sonatas for Clarinet, Violin and Cello)2007 · Альбом · John Ireland
Релиз Beethoven, Mendelssohn & Schubert: Octets
Beethoven, Mendelssohn & Schubert: Octets1997 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Beethoven: Septet; Octet. Mendelssohn/Schubert: Octets
Beethoven: Septet; Octet. Mendelssohn/Schubert: Octets1997 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Franz Reizenstein: Piano Quintet Sonata for Violin and Piano Oboe Sonatina
Franz Reizenstein: Piano Quintet Sonata for Violin and Piano Oboe Sonatina1990 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Bartók: Contrasts - Milhuad: Suite, Op. 157b - Khachaturian: Clarinet Trio - Prokofiev: Overture on Hebrew Themes, Op. 34
Bartók: Contrasts - Milhuad: Suite, Op. 157b - Khachaturian: Clarinet Trio - Prokofiev: Overture on Hebrew Themes, Op. 341973 · Альбом · Gervase De Peyer
Релиз Britten: War Requiem
Britten: War Requiem1963 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Malcolm Arnold: Guitar Concerto
Malcolm Arnold: Guitar Concerto1961 · Альбом · Julian Bream
Релиз Giuliani: Guitar Concerto in A major
Giuliani: Guitar Concerto in A major1960 · Альбом · Melos Ensemble
Релиз Beethoven: Septet, Op. 20
Beethoven: Septet, Op. 201960 · Альбом · Melos Ensemble

Похожие артисты

Melos Ensemble
Артист

Melos Ensemble

Sergio Vartolo
Артист

Sergio Vartolo

Arthur Schoonderwoerd
Артист

Arthur Schoonderwoerd

Members of the Netherlands Wind Ensemble
Артист

Members of the Netherlands Wind Ensemble

Christopher van Kampen
Артист

Christopher van Kampen

Jean-Jacques Balet
Артист

Jean-Jacques Balet

Edoardo Rosadini
Артист

Edoardo Rosadini

Густав Малер
Артист

Густав Малер

David Cohen
Артист

David Cohen

Boston Modern Orchestra Project
Артист

Boston Modern Orchestra Project

Südwestrundfunk Sinfonieorchester Baden-Baden
Артист

Südwestrundfunk Sinfonieorchester Baden-Baden

Carole Farley
Артист

Carole Farley

Elmar Schmid
Артист

Elmar Schmid