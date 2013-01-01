Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 2013
Debussy: Sonata For Flute, Viola And Harp, L. 137 - 2. Interlude
Другие альбомы артиста
Beethoven: Septet, Op. 20 (Mono Version)2015 · Альбом · Melos Ensemble
Icon: Melos Ensemble2011 · Альбом · Melos Ensemble
Shostakovich: Piano Quintet; Prokofiev: Quintet In G Minor; Seiber: Three Fragments2010 · Альбом · Melos Ensemble
Ireland: Sextet, Trios, Sonatas for Clarinet, Violin and Cello)2007 · Альбом · John Ireland
Beethoven, Mendelssohn & Schubert: Octets1997 · Альбом · Melos Ensemble
Beethoven: Septet; Octet. Mendelssohn/Schubert: Octets1997 · Альбом · Melos Ensemble
Franz Reizenstein: Piano Quintet Sonata for Violin and Piano Oboe Sonatina1990 · Альбом · Melos Ensemble
Bartók: Contrasts - Milhuad: Suite, Op. 157b - Khachaturian: Clarinet Trio - Prokofiev: Overture on Hebrew Themes, Op. 341973 · Альбом · Gervase De Peyer
Britten: War Requiem1963 · Сингл · London Symphony Orchestra
Malcolm Arnold: Guitar Concerto1961 · Альбом · Julian Bream
Giuliani: Guitar Concerto in A major1960 · Альбом · Melos Ensemble
Beethoven: Septet, Op. 201960 · Альбом · Melos Ensemble