Информация о правообладателе: Decca (UMO)

Другие альбомы артиста

Релиз Party Tonight
Party Tonight2019 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Beethoven, Küffner & Strauss: Chamber Works
Beethoven, Küffner & Strauss: Chamber Works2019 · Альбом · Emma Johnson
Релиз Clarinet Goes to Town
Clarinet Goes to Town2016 · Альбом · Paul Clarvis
Релиз English Fantasy: Music for Clarinet and Orchestra
English Fantasy: Music for Clarinet and Orchestra2016 · Альбом · Emma Johnson
Релиз Emma Johnson & Friends
Emma Johnson & Friends2016 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Cold Weather Papa
Cold Weather Papa2015 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Brave New World
Brave New World2014 · Альбом · Emma Johnson
Релиз The Mozart Album
The Mozart Album2005 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз The Art of Emma Johnson
The Art of Emma Johnson2004 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Mozart: Clarinet Concerto; Clarinet Quintet
Mozart: Clarinet Concerto; Clarinet Quintet2004 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Emma Johnson / Voyage
Emma Johnson / Voyage2004 · Альбом · Emma Johnson
Релиз Vaughan Williams: Partita, 3 Vocalises, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, The Lark Ascending
Vaughan Williams: Partita, 3 Vocalises, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, The Lark Ascending2002 · Сингл · The London Festival Orchestra
Релиз Mozart / Weber: Clarinet Quintets
Mozart / Weber: Clarinet Quintets2000 · Сингл · Emma Johnson
Релиз The Essential Emma Johnson
The Essential Emma Johnson1999 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Weber: The 2 Clarinet Concertos; Concertino; Grand Duo Concertant
Weber: The 2 Clarinet Concertos; Concertino; Grand Duo Concertant1997 · Сингл · English Chamber Orchestra
Релиз Arnold: The Complete Works for Clarinet
Arnold: The Complete Works for Clarinet1995 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Pastoral - British Clarinet Music
Pastoral - British Clarinet Music1994 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Encores 2
Encores 21994 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Finzi: Clarinet Concerto; 5 Bagatelles / Stanford: Clarinet Concerto; 3 Intermezzi
Finzi: Clarinet Concerto; 5 Bagatelles / Stanford: Clarinet Concerto; 3 Intermezzi1992 · Сингл · Emma Johnson
Релиз Encores
Encores1992 · Сингл · Skaila Kanga

