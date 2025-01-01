О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"
Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"2022 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Widor Allegro & Salve Regina and Franck Piece Héroique and Chorale No. 1, 2 & 3
Widor Allegro & Salve Regina and Franck Piece Héroique and Chorale No. 1, 2 & 32016 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Franck: Pièce héroïque & Trois chorals pour grand orgue (Aux orgues de l'Église Saint-Thomas, New York City) (Mono Version)
Franck: Pièce héroïque & Trois chorals pour grand orgue (Aux orgues de l'Église Saint-Thomas, New York City) (Mono Version)2016 · Сингл · Marcel Dupré
Релиз Bach: Fantasia and Fugue in G Minor, BWV 542 "The Great" - Franck: Fantasia in C Major, FWV 28 (At the Organ of Saint Mark's Church in London) (Mono Version)
Bach: Fantasia and Fugue in G Minor, BWV 542 "The Great" - Franck: Fantasia in C Major, FWV 28 (At the Organ of Saint Mark's Church in London) (Mono Version)2016 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Bach: Préludes et fugues, BWV 532, 543 & 548 (Aux grandes orgues de l'église Saint-Sulpice de Paris) (Mono Version)
Bach: Préludes et fugues, BWV 532, 543 & 548 (Aux grandes orgues de l'église Saint-Sulpice de Paris) (Mono Version)2015 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Bach: Préludes de choral (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)
Bach: Préludes de choral (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)2015 · Сингл · Marcel Dupré
Релиз Musiques à la chapelle du Roy (Mono Version)
Musiques à la chapelle du Roy (Mono Version)2015 · Альбом · Jean Giraudeau
Релиз À la gloire des Invalides (Live, Mono Version)
À la gloire des Invalides (Live, Mono Version)2015 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Mozart: Adagio et Allegro, K. 594 & Fantaisie, K. 608 (Aux grandes orgues de l'église Saint-Sulpice) (Mono Version)
Mozart: Adagio et Allegro, K. 594 & Fantaisie, K. 608 (Aux grandes orgues de l'église Saint-Sulpice) (Mono Version)2015 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Bach: Prélude et fugue, BWV 552 & Chorals, BWV 622 & 680 (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)
Bach: Prélude et fugue, BWV 552 & Chorals, BWV 622 & 680 (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)2015 · Сингл · Marcel Dupré
Релиз Marcel Dupre Organ Music
Marcel Dupre Organ Music2015 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Bach: Pièces pour orgue (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)
Bach: Pièces pour orgue (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)2015 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Paul Paray Conducts... Detriot Symphony Orchestra
Paul Paray Conducts... Detriot Symphony Orchestra2014 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Dupré: Le chemin de la croix
Dupré: Le chemin de la croix2014 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Saint-Saëns: Symphonie No. 3 avec orgue (Mono Version)
Saint-Saëns: Symphonie No. 3 avec orgue (Mono Version)2014 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Saint-Saëns: Symphonie No. 3 "Avec orgue" (Stereo Version)
Saint-Saëns: Symphonie No. 3 "Avec orgue" (Stereo Version)2014 · Сингл · Marcel Dupré
Релиз Marcel Dupré Plays Widor & Franck at Saint Thomas Church, NYC
Marcel Dupré Plays Widor & Franck at Saint Thomas Church, NYC2013 · Альбом · Choir of Saint Thomas Church
Релиз Paul Paray: Un concert francais
Paul Paray: Un concert francais2013 · Альбом · Marcel Dupré
Релиз Fritz Busch - 1919?, 1931, 1948-51
Fritz Busch - 1919?, 1931, 1948-512011 · Альбом · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Dupre: Works for Organ, Vol. 13
Dupre: Works for Organ, Vol. 132010 · Альбом · Marcel Dupré

