Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"

2022 · Альбом · Marcel Dupré

Widor Allegro & Salve Regina and Franck Piece Héroique and Chorale No. 1, 2 & 3

2016 · Альбом · Marcel Dupré

Franck: Pièce héroïque & Trois chorals pour grand orgue (Aux orgues de l'Église Saint-Thomas, New York City) (Mono Version)

2016 · Сингл · Marcel Dupré

Bach: Fantasia and Fugue in G Minor, BWV 542 "The Great" - Franck: Fantasia in C Major, FWV 28 (At the Organ of Saint Mark's Church in London) (Mono Version)

2016 · Альбом · Marcel Dupré

Bach: Préludes et fugues, BWV 532, 543 & 548 (Aux grandes orgues de l'église Saint-Sulpice de Paris) (Mono Version)

2015 · Альбом · Marcel Dupré

Bach: Préludes de choral (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)

2015 · Сингл · Marcel Dupré

Musiques à la chapelle du Roy (Mono Version)

2015 · Альбом · Jean Giraudeau

À la gloire des Invalides (Live, Mono Version)

2015 · Альбом · Marcel Dupré

Mozart: Adagio et Allegro, K. 594 & Fantaisie, K. 608 (Aux grandes orgues de l'église Saint-Sulpice) (Mono Version)

2015 · Альбом · Marcel Dupré

Bach: Prélude et fugue, BWV 552 & Chorals, BWV 622 & 680 (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)

2015 · Сингл · Marcel Dupré

Marcel Dupre Organ Music

2015 · Альбом · Marcel Dupré

Bach: Pièces pour orgue (Aux grandes orgues de Saint-Sulpice) (Mono Version)

2015 · Альбом · Marcel Dupré

Paul Paray Conducts... Detriot Symphony Orchestra

2014 · Альбом · Marcel Dupré

Dupré: Le chemin de la croix

2014 · Альбом · Marcel Dupré

Saint-Saëns: Symphonie No. 3 avec orgue (Mono Version)

2014 · Альбом · Detroit Symphony Orchestra

Saint-Saëns: Symphonie No. 3 "Avec orgue" (Stereo Version)

2014 · Сингл · Marcel Dupré

Marcel Dupré Plays Widor & Franck at Saint Thomas Church, NYC

2013 · Альбом · Choir of Saint Thomas Church

Paul Paray: Un concert francais

2013 · Альбом · Marcel Dupré

Fritz Busch - 1919?, 1931, 1948-51

2011 · Альбом · Sächsische Staatskapelle Dresden

Dupre: Works for Organ, Vol. 13