О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Deutsche Grammophon

Другие альбомы артиста

Релиз Expanded Horizon
Expanded Horizon2016 · Альбом · SWF Symphony Orchestra Baden-Baden
Релиз Schoenberg / Webern / Berg / Zemlinsky / Apostel: Complete String Quartets
Schoenberg / Webern / Berg / Zemlinsky / Apostel: Complete String Quartets2013 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Schoenberg: Ode to Napoleon; Webern: String Trio
Schoenberg: Ode to Napoleon; Webern: String Trio2007 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Zemlinsky: The String Quartets
Zemlinsky: The String Quartets2007 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Lutoslawski: String Quartet (1964) / Penderecki: Quartetto per archi (1960) / Mayuzumi: Prelude for String Quartet (1961) / Cage: String Quartet in Four Parts (1950)
Lutoslawski: String Quartet (1964) / Penderecki: Quartetto per archi (1960) / Mayuzumi: Prelude for String Quartet (1961) / Cage: String Quartet in Four Parts (1950)2007 · Альбом · LaSalle Quartet
Релиз Debussy: String Quartet In G Minor, Op. 10 / Ravel: String Quartet In F Major
Debussy: String Quartet In G Minor, Op. 10 / Ravel: String Quartet In F Major2007 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Ligeti: String Quartets / Ramifications etc
Ligeti: String Quartets / Ramifications etc2003 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Beethoven: Late Quartets
Beethoven: Late Quartets1997 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Brahms Edition: Chamber Music
Brahms Edition: Chamber Music1996 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Nono: Fragmente - Stille, An Diotima For String Quartet
Nono: Fragmente - Stille, An Diotima For String Quartet1993 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Mendelssohn: String Quartets Opp.12 & 13
Mendelssohn: String Quartets Opp.12 & 131992 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз Ligeti: Chamber Concerto; Ramifications; String Quartet No.2; Aventures
Ligeti: Chamber Concerto; Ramifications; String Quartet No.2; Aventures1988 · Сингл · Ensemble Intercontemporain
Релиз Schoenberg: Transfigured Night, Op.4, String Trio, Op.45
Schoenberg: Transfigured Night, Op.4, String Trio, Op.451984 · Сингл · LaSalle Quartet
Релиз LaSalle Quartet - Neue Wiener Schule
LaSalle Quartet - Neue Wiener Schule1971 · Сингл · LaSalle Quartet

Похожие артисты

LaSalle Quartet
Артист

LaSalle Quartet

Novus Quartet
Артист

Novus Quartet

Jessica Linnebach
Артист

Jessica Linnebach

Joachim-Quartett
Артист

Joachim-Quartett

Matthias Lingenfelder
Артист

Matthias Lingenfelder

Jens Oppermann
Артист

Jens Oppermann

Auryn Quartet
Артист

Auryn Quartet

Andreas Arndt
Артист

Andreas Arndt

Calidore String Quartet
Артист

Calidore String Quartet

Tatrai Quartet
Артист

Tatrai Quartet

Amaryllis Quartett
Артист

Amaryllis Quartett

Alessandra Leardini
Артист

Alessandra Leardini

Bob Smissen
Артист

Bob Smissen