Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.
Трек · 2013
You've Really Got A Hold On Me (The Voice 2013 Performance)
Другие альбомы артиста
Dirty Soul2015 · Альбом · Ms Murphy
Stride2014 · Сингл · Ms Murphy
You've Really Got A Hold On Me2013 · Сингл · Ms Murphy
People Get Ready2013 · Сингл · Ms Murphy
I'd Rather Go Blind2013 · Сингл · Ms Murphy
Killing Me Softly2013 · Сингл · Ms Murphy
Sorry Seems To Be The Hardest Word2013 · Сингл · Ms Murphy
1 + 12013 · Сингл · Ms Murphy
White Dress And The Spirit2013 · Альбом · Ms Murphy