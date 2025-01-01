Информация о правообладателе: Archiv Produktion
Mozart: La clemenza di Tito, K. 621 / Act II - "Tardi s'avvede" (ライブ)
Friedrich Silcher: Mit der Stimme Zauberklang. 36 Lieder1998 · Альбом · Klaus Melber
Mozart: Great Mass in C minor K.4271991 · Сингл · Wolfgang Seeliger
Haydn: Stabat Mater1990 · Сингл · The English Concert
Mozart: Requiem1989 · Сингл · Maria Ewing
Bach, J.S.: St. Matthew Passion - Arias & Choruses1989 · Альбом · John Eliot Gardiner
Mozart: Great Mass in C minor1987 · Сингл · Cornelius Hauptmann