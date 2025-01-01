О нас

Информация о правообладателе: Archiv Produktion

Другие альбомы артиста

Релиз Festival of Carols (Live)
Festival of Carols (Live)2019 · Альбом · Sylvia McNair
Релиз Subject to Change!
Subject to Change!2016 · Альбом · Sylvia McNair
Релиз Britten: A Midsummer Night's Dream
Britten: A Midsummer Night's Dream2012 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Mozart, W.A.: Le Nozze di Figaro
Mozart, W.A.: Le Nozze di Figaro2011 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart, W.A.: Le Nozze di Figaro
Mozart, W.A.: Le Nozze di Figaro2011 · Сингл · Sylvia McNair
Релиз Silete Venti
Silete Venti2009 · Сингл · Sylvia McNair
Релиз Fauré: Requiem; Pavane
Fauré: Requiem; Pavane2008 · Сингл · Sir Thomas Allen
Релиз Tonight - Hits from the Musicals
Tonight - Hits from the Musicals2000 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Ravel: Shéhérazade/Britten: Les illuminations/Debussy: La damoiselle élue/
Ravel: Shéhérazade/Britten: Les illuminations/Debussy: La damoiselle élue/1998 · Сингл · Sylvia McNair
Релиз Rêveries - Mélodies françaises
Rêveries - Mélodies françaises1997 · Сингл · Sylvia McNair
Релиз Mozart: Love's Sweet Surrender
Mozart: Love's Sweet Surrender1997 · Сингл · Alfred Brendel
Релиз Come Rain Or Come Shine: The Harold Arlen Songbook
Come Rain Or Come Shine: The Harold Arlen Songbook1996 · Альбом · André Previn
Релиз Britten: A Midsummer Night's Dream
Britten: A Midsummer Night's Dream1996 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз The Echoing Air - The Music Of Henry Purcell
The Echoing Air - The Music Of Henry Purcell1995 · Альбом · Academy of Ancient Music
Релиз Fauré: Requiem / Koechlin: Choral sur le nom de Fauré
Fauré: Requiem / Koechlin: Choral sur le nom de Fauré1995 · Сингл · Academy of St. Martin in the Fields Chorus
Релиз Gluck: Orfeo ed Euridice (Highlights)
Gluck: Orfeo ed Euridice (Highlights)1994 · Альбом · Derek Lee Ragin
Релиз Sure Thing - The Jerome Kern Songbook
Sure Thing - The Jerome Kern Songbook1994 · Альбом · André Previn
Релиз Mahler: Symphony No. 2
Mahler: Symphony No. 21994 · Сингл · Ernst Senff Chor
Релиз Mozart: Exsultate Jubilate / Handel: Silete venti; Laudate pueri Dominum
Mozart: Exsultate Jubilate / Handel: Silete venti; Laudate pueri Dominum1993 · Сингл · Sylvia McNair
Релиз Gilbert & Sullivan: The Yeomen Of The Guard
Gilbert & Sullivan: The Yeomen Of The Guard1993 · Сингл · Jean Rigby

