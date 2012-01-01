Трек · 2012
Holy As A Day Is Spent
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: New Rounder
Текст песни
Holy is the dish and drain
The soap and sink and the cup and plate
Warm wool socks and the cold white tile
Shower heads and good dry towels
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
Until Now2021 · Альбом · Carrie Newcomer
A Long Way Up2021 · Сингл · Carrie Newcomer
The Point of Arrival2019 · Альбом · Carrie Newcomer
The Point of Arrival2019 · Сингл · Carrie Newcomer
The Beautiful Not Yet2016 · Альбом · Carrie Newcomer
A Permeable Life2014 · Альбом · Carrie Newcomer
Kindred Spirits: A Collection2012 · Альбом · Carrie Newcomer
Kindred Spirits: A Collection2012 · Альбом · Carrie Newcomer
Kindred Spirits: A Collection2012 · Альбом · Carrie Newcomer
Everything Is Everywhere2011 · Альбом · Carrie Newcomer
before & after2010 · Альбом · Carrie Newcomer
Regulars And Refugees2005 · Альбом · Carrie Newcomer
The Gathering Of Spirits2002 · Альбом · Carrie Newcomer
The Age Of Possibility2000 · Альбом · Carrie Newcomer
My True Name1998 · Альбом · Carrie Newcomer
My Father's Only Son1996 · Альбом · Carrie Newcomer
The Bird Or The Wing1995 · Альбом · Carrie Newcomer
An Angel At My Shoulder1994 · Альбом · Carrie Newcomer