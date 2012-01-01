О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Carrie Newcomer

Carrie Newcomer

Трек  ·  2012

Holy As A Day Is Spent

Carrie Newcomer

Исполнитель

Carrie Newcomer

Трек Holy As A Day Is Spent

#

Название

Альбом

1

Трек Holy As A Day Is Spent

Holy As A Day Is Spent

Carrie Newcomer

Kindred Spirits: A Collection

3:11

Текст песни

Holy is the dish and drain

The soap and sink and the cup and plate

Warm wool socks and the cold white tile

Shower heads and good dry towels

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: New Rounder

Другие альбомы артиста

Релиз Until Now
Until Now2021 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз A Long Way Up
A Long Way Up2021 · Сингл · Carrie Newcomer
Релиз The Point of Arrival
The Point of Arrival2019 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз The Point of Arrival
The Point of Arrival2019 · Сингл · Carrie Newcomer
Релиз The Beautiful Not Yet
The Beautiful Not Yet2016 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз A Permeable Life
A Permeable Life2014 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз Kindred Spirits: A Collection
Kindred Spirits: A Collection2012 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз Kindred Spirits: A Collection
Kindred Spirits: A Collection2012 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз Kindred Spirits: A Collection
Kindred Spirits: A Collection2012 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз Everything Is Everywhere
Everything Is Everywhere2011 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз before & after
before & after2010 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз Regulars And Refugees
Regulars And Refugees2005 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз The Gathering Of Spirits
The Gathering Of Spirits2002 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз The Age Of Possibility
The Age Of Possibility2000 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз My True Name
My True Name1998 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз My Father's Only Son
My Father's Only Son1996 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз The Bird Or The Wing
The Bird Or The Wing1995 · Альбом · Carrie Newcomer
Релиз An Angel At My Shoulder
An Angel At My Shoulder1994 · Альбом · Carrie Newcomer

Похожие артисты

Carrie Newcomer
Артист

Carrie Newcomer

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож