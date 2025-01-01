О нас

Информация о правообладателе: Deutsche Grammophon

Другие альбомы артиста

Релиз Lazar Berman, piano : Scriabin • Liszt • Rachmaninoff
Lazar Berman, piano : Scriabin • Liszt • Rachmaninoff2023 · Сингл · Lazar Berman
Релиз Liszt by Lazar Berman: The 12 Transcendental Etudes
Liszt by Lazar Berman: The 12 Transcendental Etudes2021 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Liszt: Piano Concerto No. 1, Emil Gilels vs. Lazar Berman (Compare 2 Versions)
Liszt: Piano Concerto No. 1, Emil Gilels vs. Lazar Berman (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Liszt: Piano Sonata, Lazar Berman vs. Ernst Levy (Compare 2 Versions)
Liszt: Piano Sonata, Lazar Berman vs. Ernst Levy (Compare 2 Versions)2014 · Сингл · Lazar Berman
Релиз Prokofiev: Works for Piano Solo
Prokofiev: Works for Piano Solo2012 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Liszt, Vol. 4: 12 Etudes - Années de Pèlerinage
Liszt, Vol. 4: 12 Etudes - Années de Pèlerinage2011 · Альбом · György Cziffra
Релиз Greatest Moments
Greatest Moments2008 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Tchaïkovsky: Concerto pour piano n° 1 - Concerto pour violon
Tchaïkovsky: Concerto pour piano n° 1 - Concerto pour violon2007 · Сингл · Herbert von Karajan
Релиз Berman Plays Scriabin and Other Composers
Berman Plays Scriabin and Other Composers2006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Berman Plays Liszt: Années de Pelerinage Book 1: Switzerland, Concerto No. 1
Berman Plays Liszt: Années de Pelerinage Book 1: Switzerland, Concerto No. 12006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Berman Plays Prokofiev Sonatas and More
Berman Plays Prokofiev Sonatas and More2006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Berman Plays Haydn, Handel, Liszt and More
Berman Plays Haydn, Handel, Liszt and More2006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Berman Plays Beethoven Sonatas, Chopin Etudes and More
Berman Plays Beethoven Sonatas, Chopin Etudes and More2006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Berman Plays Liszt Etudes and More
Berman Plays Liszt Etudes and More2006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Berman Plays Shubert Sonata, Shubert and Liszt Song Transcriptions
Berman Plays Shubert Sonata, Shubert and Liszt Song Transcriptions2006 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Liszt: Piano Concerto No. 1, Mephisto Waltz, Heroïde Funèbre
Liszt: Piano Concerto No. 1, Mephisto Waltz, Heroïde Funèbre2005 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Robert Schumann and Ferenc Liszt : Piano In Concert Live
Robert Schumann and Ferenc Liszt : Piano In Concert Live2003 · Альбом · Lazar Berman
Релиз Liszt: Piano Concertos Nos.1 & 2 · Les Préludes S.97 · Hungarian Rhapsody No.2
Liszt: Piano Concertos Nos.1 & 2 · Les Préludes S.97 · Hungarian Rhapsody No.22003 · Сингл · Carlo Maria Giulini
Релиз Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (Orch. & Piano Versions)
Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (Orch. & Piano Versions)2000 · Сингл · Herbert von Karajan
Релиз Inedito (Unpublished)
Inedito (Unpublished)1999 · Альбом · Lazar Berman

