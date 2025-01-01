Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.
и
ещё 3
Трек · 1970
R. Strauss: Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228 / Opera - "Schläft sie?"
Другие альбомы артиста
Mozart: Great Mass in C Minor; Coronation Mass (Classic FM: The Full Works)2014 · Сборник · Arleen Auger
Mozart: Lucio Silla2013 · Сингл · Peter Schreier
Handel: Dixit Dominus2007 · Сингл · Simon Birchall
Massenet: Werther2006 · Сингл · WDR Sinfonieorchester Köln
Bach, J.S.: Mass in B Minor1992 · Сингл · Anton Scharinger
Mozart: Requiem1992 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart: Requiem1992 · Сингл · Arleen Auger
Mozart: Apollo & Hyacinthus1992 · Сингл · Anthony Rolfe Johnson
Mozart: Great Mass in C minor K.4271991 · Сингл · Wolfgang Seeliger
Handel: Orlando1991 · Сингл · James Bowman
Mozart: Don Giovanni1990 · Сингл · Arleen Auger
Haydn: Cantatas & Arias1990 · Альбом · Christopher Hogwood
Mozart: Mass in C Minor1990 · Сингл · Arleen Auger
Beethoven: Symphony No. 9 "Choral"1989 · Сингл · Arleen Auger
Mozart: Le nozze di Figaro1988 · Сингл · Barbara Bonney
Handel: Messiah1988 · Сингл · John Tomlinson
Handel: Messiah - Arias and Choruses1988 · Альбом · The English Concert
Mozart: Requiem in D Minor, K. 6261986 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Bach: Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 211984 · Сингл · Hans-Joachim Rotzsch
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream1983 · Альбом · Arleen Auger