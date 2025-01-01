О нас

Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Mozart: Great Mass in C Minor; Coronation Mass (Classic FM: The Full Works)
Mozart: Great Mass in C Minor; Coronation Mass (Classic FM: The Full Works)2014 · Сборник · Arleen Auger
Релиз Mozart: Lucio Silla
Mozart: Lucio Silla2013 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Handel: Dixit Dominus
Handel: Dixit Dominus2007 · Сингл · Simon Birchall
Релиз Massenet: Werther
Massenet: Werther2006 · Сингл · WDR Sinfonieorchester Köln
Релиз Bach, J.S.: Mass in B Minor
Bach, J.S.: Mass in B Minor1992 · Сингл · Anton Scharinger
Релиз Mozart: Requiem
Mozart: Requiem1992 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Requiem
Mozart: Requiem1992 · Сингл · Arleen Auger
Релиз Mozart: Apollo & Hyacinthus
Mozart: Apollo & Hyacinthus1992 · Сингл · Anthony Rolfe Johnson
Релиз Mozart: Great Mass in C minor K.427
Mozart: Great Mass in C minor K.4271991 · Сингл · Wolfgang Seeliger
Релиз Handel: Orlando
Handel: Orlando1991 · Сингл · James Bowman
Релиз Mozart: Don Giovanni
Mozart: Don Giovanni1990 · Сингл · Arleen Auger
Релиз Haydn: Cantatas & Arias
Haydn: Cantatas & Arias1990 · Альбом · Christopher Hogwood
Релиз Mozart: Mass in C Minor
Mozart: Mass in C Minor1990 · Сингл · Arleen Auger
Релиз Beethoven: Symphony No. 9 "Choral"
Beethoven: Symphony No. 9 "Choral"1989 · Сингл · Arleen Auger
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro
Mozart: Le nozze di Figaro1988 · Сингл · Barbara Bonney
Релиз Handel: Messiah
Handel: Messiah1988 · Сингл · John Tomlinson
Релиз Handel: Messiah - Arias and Choruses
Handel: Messiah - Arias and Choruses1988 · Альбом · The English Concert
Релиз Mozart: Requiem in D Minor, K. 626
Mozart: Requiem in D Minor, K. 6261986 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bach: Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21
Bach: Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 211984 · Сингл · Hans-Joachim Rotzsch
Релиз Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream1983 · Альбом · Arleen Auger

