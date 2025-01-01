О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.

Релиз Wagner · Parsifal
Wagner · Parsifal2024 · Сингл · Jess Thomas
Релиз Bernstein conducts Wagner: Gotterdammerung (Selection)
Bernstein conducts Wagner: Gotterdammerung (Selection)2020 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз Wagner: Parsifal (Live)
Wagner: Parsifal (Live)2015 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Wagner: Lohengrin
Wagner: Lohengrin2013 · Сингл · Ramon Vinay
Релиз Wagner: The Ring - Highlights
Wagner: The Ring - Highlights1993 · Альбом · Gundula Janowitz
Релиз 15 Great Singers - Jess Thomas sings Richard Wagner
15 Great Singers - Jess Thomas sings Richard Wagner1993 · Альбом · Jess Thomas
Релиз Richard Strauss: Ariadne Auf Naxos
Richard Strauss: Ariadne Auf Naxos1970 · Альбом · Franz Stoss
Релиз Strauss: Die Frau ohne Schatten
Strauss: Die Frau ohne Schatten1964 · Сингл · Jess Thomas
Релиз Strauss, R.: Die Frau Ohne Schatten, Op. 65
Strauss, R.: Die Frau Ohne Schatten, Op. 651964 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Wagner: Parsifal – 1962 Recording
Wagner: Parsifal – 1962 Recording1964 · Сингл · Irene Dalis
Релиз Wagner: Parsifal
Wagner: Parsifal1964 · Сингл · Irene Dalis
Релиз Beethoven · Symphony No.9 "Choral"
Beethoven · Symphony No.9 "Choral"1963 · Альбом · Jess Thomas
Релиз Verdi: Die Macht des Schicksals - Highlights
Verdi: Die Macht des Schicksals - Highlights1963 · Альбом · Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

