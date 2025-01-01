Трек · 1980
After Dark
Информация о правообладателе: Polydor Records
Текст песни
(Written by Barry Gibb)
There not anything I would not do to ease your troubled mind
Where you are, there is a different feeling
I wake up, I'm on the ceilin', opens up your eyes
What a shape! Someone you can't forget for any time
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb
