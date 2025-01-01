Трек · 1980
Falling In Love With You
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Polydor Records
Текст песни
(Written by Barry Gibb Alby Galuten)
I got your love on me baby, leavin' me was yesterday
Oh, I got to be the one, you won't ever see me running away
Ah, when the day is done and I think of you
I get a feeling I just can't control
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
The Very Best Of2018 · Альбом · Andy Gibb
Will You Love Me Tomorrow2018 · Сингл · P.P. Arnold
Greatest Hits1991 · Альбом · Andy Gibb
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb