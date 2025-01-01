Трек · 1980
Rest Your Love On Me
8 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Polydor Records
Текст песни
Maybe you don't know me anymore than I know you
And I wouldn't blame you if you walked away
I've been watching you all evening
With the teardrops in your eyes
And it touches me much more than I can say
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
The Very Best Of2018 · Альбом · Andy Gibb
Will You Love Me Tomorrow2018 · Сингл · P.P. Arnold
Greatest Hits1991 · Альбом · Andy Gibb
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb