Andy Gibb

Andy Gibb

Трек  ·  1980

Someone I Ain't

Andy Gibb

Исполнитель

Andy Gibb

Трек Someone I Ain't

#

Название

Альбом

1

Трек Someone I Ain't

Someone I Ain't

Andy Gibb

After Dark

3:12

Текст песни

(Written by Barry/Andy Gibb)

It wasn't what you said

It's knowin' what you mean

You wanna spread your wings and fly

Where the moment takes you off

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Polydor Records
