Трек · 1980
Someone I Ain't
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Polydor Records
Текст песни
(Written by Barry/Andy Gibb)
It wasn't what you said
It's knowin' what you mean
You wanna spread your wings and fly
Where the moment takes you off
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
The Very Best Of2018 · Альбом · Andy Gibb
Will You Love Me Tomorrow2018 · Сингл · P.P. Arnold
Greatest Hits1991 · Альбом · Andy Gibb
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
After Dark1980 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Shadow Dancing1978 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb
Flowing Rivers1977 · Альбом · Andy Gibb