Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.3, Op. 30
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.3, Op. 302023 · Сингл · Byron Janis
Релиз Rachmaninoff: Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in F-sharp minor op. 1; Strauss: Burleske for Piano and Orchestra in D minor
Rachmaninoff: Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in F-sharp minor op. 1; Strauss: Burleske for Piano and Orchestra in D minor2023 · Альбом · Byron Janis
Релиз Les grandes oeuvres classiques : « Concerto pour piano No. 1 » de Serge Rachmaninoff
Les grandes oeuvres classiques : « Concerto pour piano No. 1 » de Serge Rachmaninoff2017 · Сингл · Orchestre Symphonique De Chicago
Релиз Les grandes oeuvres classiques : « Concerto pour piano No. 3 » de Serge Rachmaninoff
Les grandes oeuvres classiques : « Concerto pour piano No. 3 » de Serge Rachmaninoff2017 · Сингл · Orchestre Symphonique De Chicago
Релиз Liszt Piano Concerto Nos. 1 & 2, Hungarian Rhapsody No. 6, Valse oubilée and Sonetto del Petrarco CIV, Schumann Romance in F Sharp and Novellette in F, De Falla The Miller's Dance and Guion The Harmonica Player
Liszt Piano Concerto Nos. 1 & 2, Hungarian Rhapsody No. 6, Valse oubilée and Sonetto del Petrarco CIV, Schumann Romance in F Sharp and Novellette in F, De Falla The Miller's Dance and Guion The Harmonica Player2016 · Альбом · Byron Janis
Релиз Byron Janis - The RCA Recordings 1950-1959
Byron Janis - The RCA Recordings 1950-19592016 · Сингл · Byron Janis
Релиз Gershwin: Rhapsody in Blue - Grofé: Excerpts from Grand Canyon Suite (Mono Version)
Gershwin: Rhapsody in Blue - Grofé: Excerpts from Grand Canyon Suite (Mono Version)2016 · Сингл · Byron Janis
Релиз Récital Chopin (Mono Version)
Récital Chopin (Mono Version)2015 · Альбом · Byron Janis
Релиз Byron Janis Plays Frédéric Chopin
Byron Janis Plays Frédéric Chopin2015 · Альбом · Byron Janis
Релиз Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1 - Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2 (Mono Version)
Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1 - Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Byron Janis
Релиз Rachmaninov: Complete Symphonies & Concertos
Rachmaninov: Complete Symphonies & Concertos2015 · Альбом · Сергей Рахманинов
Релиз Piano Giants, Vol. 10
Piano Giants, Vol. 102014 · Альбом · Byron Janis
Релиз Classical - Piano Giants, Vol.10
Classical - Piano Giants, Vol.102014 · Альбом · Byron Janis
Релиз Tchaikovsky: Piano Concerto, Vladimir Ashkenazy vs. Byron Janis (Compare 2 Versions)
Tchaikovsky: Piano Concerto, Vladimir Ashkenazy vs. Byron Janis (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3, Van Cliburn vs. Byron Janis (Compare 2 Versions)
Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3, Van Cliburn vs. Byron Janis (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Van Cliburn
Релиз Liszt: Piano Concerto No. 1, Annie Fischer vs. Byron Janis
Liszt: Piano Concerto No. 1, Annie Fischer vs. Byron Janis2014 · Альбом · Annie Fischer
Релиз Chopin: Sonate No. 3 in B Minor, Byron Janis vs. Dinu Lipatti (Compare 2 Versions)
Chopin: Sonate No. 3 in B Minor, Byron Janis vs. Dinu Lipatti (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Byron Janis
Релиз Byron Janis: Rachmaninov & Prokofiev... Piano Concertos
Byron Janis: Rachmaninov & Prokofiev... Piano Concertos2014 · Альбом · Byron Janis
Релиз Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1, Byron Janis and Kiril Kondrashin vs. Byron Janis and Fritz Reiner (Compare 2 Versions)
Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1, Byron Janis and Kiril Kondrashin vs. Byron Janis and Fritz Reiner (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Кирилл Петрович Кондрашин
Релиз Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4, Sergei Rachmaninov vs. Byron Janis (Compare 2 Versions)
Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4, Sergei Rachmaninov vs. Byron Janis (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Сергей Рахманинов

Похожие артисты

Byron Janis
Артист

Byron Janis

Ленинградский концертный оркестр
Артист

Ленинградский концертный оркестр

Ленинградский концертный оркестр п/у Анатолия Бадхена
Артист

Ленинградский концертный оркестр п/у Анатолия Бадхена

Галина Беседина
Артист

Галина Беседина

Сергей Тараненко
Артист

Сергей Тараненко

Оркестр кинематографии
Артист

Оркестр кинематографии

Александр Цфасман
Артист

Александр Цфасман

Григорий Костин
Артист

Григорий Костин

Николай Раппопорт
Артист

Николай Раппопорт

Валерий Абдурахманов
Артист

Валерий Абдурахманов

Wilhelm Kempff
Артист

Wilhelm Kempff

Boris Bekhterev
Артист

Boris Bekhterev

Ма.Гр.Иг.Ал.
Артист

Ма.Гр.Иг.Ал.