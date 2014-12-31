О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sheppard

Sheppard

Трек  ·  2014

A Grade Playa

8 лайков

Sheppard

Исполнитель

Sheppard

Трек A Grade Playa

#

Название

Альбом

1

Трек A Grade Playa

A Grade Playa

Sheppard

Bombs Away

3:38

Текст песни

A GRADE PLAYA.

Now that you were gone and never coming back,

I feel as though my heart would never stay intact

I was just an apple that you chewed till you threw the core.

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Decca (UMO)
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Geronimo 2025
Geronimo 20252025 · Сингл · Martin Jensen
Релиз Encore Live From The Valley
Encore Live From The Valley2022 · Альбом · Sheppard
Релиз Christmas Without You
Christmas Without You2021 · Сингл · Sheppard
Релиз The Reasons Why
The Reasons Why2021 · Сингл · Sheppard
Релиз Dance in the Glow
Dance in the Glow2021 · Альбом · Sheppard
Релиз Highest of Highs
Highest of Highs2021 · Альбом · Sheppard
Релиз Love Was Never Easy
Love Was Never Easy2021 · Альбом · Sheppard
Релиз Come Back
Come Back2021 · Сингл · Sheppard
Релиз Learning To Fly
Learning To Fly2021 · Сингл · Sheppard
Релиз M.I.A
M.I.A2021 · Сингл · Sheppard
Релиз Kaleidoscope Eyes
Kaleidoscope Eyes2021 · Альбом · Sheppard
Релиз Learning To Fly
Learning To Fly2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Solid Gold
Solid Gold2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Animals
Animals2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Brand New
Brand New2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Catalina
Catalina2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Lazy Love
Lazy Love2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Symphony
Symphony2020 · Сингл · Sheppard
Релиз Somebody Like You
Somebody Like You2020 · Сингл · Sammy Chang
Релиз Thank You
Thank You2020 · Сингл · Sheppard

Похожие артисты

Sheppard
Артист

Sheppard

Pnau
Артист

Pnau

Jess Glynne
Артист

Jess Glynne

Matoma
Артист

Matoma

MNEK
Артист

MNEK

American Authors
Артист

American Authors

Jax Jones
Артист

Jax Jones

Joel Corry
Артист

Joel Corry

Becky Hill
Артист

Becky Hill

Ofenbach
Артист

Ofenbach

Ella Eyre
Артист

Ella Eyre

Years
Артист

Years

Years & Years
Артист

Years & Years