Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Bizet - carmen
Bizet - carmen2024 · Сингл · Mario del Monaco
Релиз Giuseppe Verdi: Aida
Giuseppe Verdi: Aida2023 · Сингл · Chorus of the Metropolitan Opera
Релиз Umberto Giordano: Andrea Chénier
Umberto Giordano: Andrea Chénier2023 · Сингл · Mario del Monaco
Релиз Great Tenor Arias
Great Tenor Arias2023 · Сингл · Mario del Monaco
Релиз Sings Verdi And Puccini Arias
Sings Verdi And Puccini Arias2023 · Сингл · Mario del Monaco
Релиз Verdi: Ernani
Verdi: Ernani2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Puccini · Tosca
Puccini · Tosca2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Релиз Giacomo Puccini : La fanciulla del west
Giacomo Puccini : La fanciulla del west2023 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Leoncavallo · Pagliacci
Leoncavallo · Pagliacci2023 · Сингл · Mario del Monaco
Релиз Boito · mefistofele
Boito · mefistofele2023 · Сингл · Cesare Siepi
Релиз Puccini · la fanciulla del west
Puccini · la fanciulla del west2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Релиз Cilea · adriana lecouvreur
Cilea · adriana lecouvreur2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Релиз Bellini: norma
Bellini: norma2022 · Сингл · Giuseppe Zampieri
Релиз Ridi Pagliaccio Mario del Monaco interpreta Leoncavallo e il verismo
Ridi Pagliaccio Mario del Monaco interpreta Leoncavallo e il verismo2021 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз Otello
Otello2021 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз GRANDI VOCI – MARIO DEL MONACO CANZONI, RARITA' E CURIOSITA' Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI – MARIO DEL MONACO CANZONI, RARITA' E CURIOSITA' Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз Grandi Voci – Mario del Monaco canta Puccini e il verismo - Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica.
Grandi Voci – Mario del Monaco canta Puccini e il verismo - Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica.2021 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз Grandi Voci- Mario Del Monaco Le prime registrazioni. Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica.
Grandi Voci- Mario Del Monaco Le prime registrazioni. Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica.2021 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз Bellini: Norma
Bellini: Norma2020 · Альбом · Vincenzo Bellini
Релиз Zandonai: Francesca da Rimini – Excerpts
Zandonai: Francesca da Rimini – Excerpts2020 · Альбом · Mario del Monaco

Похожие артисты

Mario del Monaco
Артист

Mario del Monaco

Государственный академический симфонический оркестр СССР. Дирижер Светланов Евгений, Ансамбль "Стиль пяти"
Артист

Государственный академический симфонический оркестр СССР. Дирижер Светланов Евгений, Ансамбль "Стиль пяти"

Дмитрий Александрович Хворостовский
Артист

Дмитрий Александрович Хворостовский

Ion Marin
Артист

Ion Marin

Ниязи
Артист

Ниязи

Wandsworth School Boys' Choir
Артист

Wandsworth School Boys' Choir

Piero De Palma
Артист

Piero De Palma

Nikolay Kopylov
Артист

Nikolay Kopylov

Артур Эйзен
Артист

Артур Эйзен

Alberto Erede
Артист

Alberto Erede

Юрий Мазурок
Артист

Юрий Мазурок

Tito Gobbi
Артист

Tito Gobbi

The Three Tenors
Артист

The Three Tenors