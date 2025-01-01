О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Aldo Protti - Fernando Corena: Operatic Recitals
Aldo Protti - Fernando Corena: Operatic Recitals2023 · Сингл · Aldo Protti
Релиз Famous Basses Of The Past Volume 2
Famous Basses Of The Past Volume 22023 · Альбом · Mark Reizen
Релиз Rossini: Il barbiere di Siviglia
Rossini: Il barbiere di Siviglia2022 · Альбом · Gioachino Rossini
Релиз Verdi: Falstaff; Cimarosa: Il maestro di Cappella – Excerpts
Verdi: Falstaff; Cimarosa: Il maestro di Cappella – Excerpts2020 · Сингл · Sir Edward Downes
Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527
Mozart: Don Giovanni, K. 5272015 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Rossini: Le barbier de Séville, extraits (Mono Version)
Rossini: Le barbier de Séville, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · Giulietta Simionato
Релиз Corena - In Orbit
Corena - In Orbit2014 · Альбом · Ernest Nicelli
Релиз Il Maestro Di Capella & Mozart Concert Arias
Il Maestro Di Capella & Mozart Concert Arias2014 · Альбом · Fernando Corena
Релиз Puccini: Gianni Schicchi
Puccini: Gianni Schicchi2013 · Сингл · Lucia Danieli
Релиз Operatic Arias for Bass
Operatic Arias for Bass2013 · Альбом · Fernando Corena
Релиз Verdi: Otello Conducted by Herbert von Karajan
Verdi: Otello Conducted by Herbert von Karajan2013 · Альбом · Fernando Corena
Релиз Mozart: Don Giovanni
Mozart: Don Giovanni2013 · Альбом · Lorenzo Alvary
Релиз Donizetti: Don Pasquale
Donizetti: Don Pasquale2009 · Альбом · Fernando Corena
Релиз Lebendige Vergangenheit - Fernando Corena
Lebendige Vergangenheit - Fernando Corena2006 · Альбом · Fernando Corena
Релиз Rossini: Il Barbiere Di Siviglia
Rossini: Il Barbiere Di Siviglia2006 · Альбом · Gioachino Rossini
Релиз Donizetti: L'elisir d'amore
Donizetti: L'elisir d'amore2006 · Альбом · Hilde Güden
Релиз Rossini: Il Barbiere Di Siviglia
Rossini: Il Barbiere Di Siviglia2006 · Альбом · Cesare Siepi
Релиз Verdi: Aida (highlights)
Verdi: Aida (highlights)2001 · Альбом · Fernando Corena
Релиз Madama Butterfly
Madama Butterfly2000 · Альбом · Alberto Erede
Релиз La Boheme
La Boheme2000 · Альбом · Alberto Erede

Похожие артисты

Fernando Corena
Артист

Fernando Corena

Chor des Bayerischen Rundfunks
Артист

Chor des Bayerischen Rundfunks

Brigitte Fassbaender
Артист

Brigitte Fassbaender

Wolfram Christ
Артист

Wolfram Christ

Minneapolis Symphony Orchestra
Артист

Minneapolis Symphony Orchestra

Iller Pattacini
Артист

Iller Pattacini

Uwe Heilmann
Артист

Uwe Heilmann

Julianne Baird
Артист

Julianne Baird

Michael Chance
Артист

Michael Chance

Мужской вокальный квартет п
Артист

Мужской вокальный квартет п

у Игоря Воронова
Артист

у Игоря Воронова

Kurt Masur
Артист

Kurt Masur

Yevgeni Svetlanov
Артист

Yevgeni Svetlanov