Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 1960
Puccini: Tosca / Act 1 - "Ah! Finalmente!"
Другие альбомы артиста
Vous connaissez forcément: la musique classique et l'opéra2023 · Альбом · Orchestra del Teatro dell'Opera di Rom
Verdi: La traviata (Highlights)2021 · Альбом · Silvio Maionica
Wagner: Die Meistersinger von Nurnberg, WWV 96 (Sung in Italian)2018 · Альбом · Рихард Вагнер
Verdi: Rigoletto2014 · Альбом · Giuseppe Verdi
The Singing Actor, Vol. 22013 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Masquerade, Vol. 52013 · Альбом · Antonino Votto
Gluck: Alceste (Live recording in milano il 04 aprile 1954)2012 · Альбом · Orchestra del Teatro della Scala Milano
Donizetti: Lucia di Lammermoor2000 · Альбом · Gaetano Donizetti