Трек · 2015
Dracula La
Информация о правообладателе: UNIVERSAL MUSIC LLC
She is a lady with a smile いつも笑ってる
泣き言も言わず 明るく振る舞って
キツい仕事も 強がって受け入れ
我慢している all of the time
愛しの彼に 尽くしてる君を見て
