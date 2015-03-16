Информация о правообладателе: Universal Music Portugal SA
Трек · 2015
White Lies (Xinobi Remix)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
As Minhas Coisas Favoritas2022 · Сингл · Rita Redshoes
Retratos de Inverno2021 · Сингл · Pierre Aderne
Rosa Flor2021 · Сингл · Rita Redshoes
Dias Felizes, Noites Tranquilas2021 · Сингл · Rita Redshoes
Contigo é Pra Perder2020 · Сингл · Camane
O Amor Não É Razão2019 · Сингл · Rita Redshoes
VOU2019 · Сингл · Renato Júnior
Waltz for Lovers2018 · Сингл · The Happy Mess
Make A Wish2017 · Сингл · Pedro Moutinho
Her2016 · Альбом · Rita Redshoes
Dançar Sós2016 · Сингл · GNR
White Lies2015 · Сингл · Rita Redshoes
Aquarela do Brasil2015 · Сингл · Rita Redshoes
Shine2015 · Сингл · Rita Redshoes
O Facínora - Ost2013 · Альбом · The Legendary Tiger Man
Estrada de Palha (Original Soundtrack)2012 · Альбом · The Legendary Tiger Man
Lights & Darks2010 · Альбом · Rita Redshoes
Captain of My Soul2010 · Сингл · Rita Redshoes
Golden era2008 · Альбом · Rita Redshoes