Rita Redshoes

Rita Redshoes

Трек  ·  2015

White Lies (Xinobi Remix)

Rita Redshoes

Исполнитель

Rita Redshoes

Трек White Lies (Xinobi Remix)

#

Название

Альбом

1

Трек White Lies (Xinobi Remix)

White Lies (Xinobi Remix)

Rita Redshoes

White Lies

4:41

Информация о правообладателе: Universal Music Portugal SA

Другие альбомы артиста

Релиз As Minhas Coisas Favoritas
As Minhas Coisas Favoritas2022 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз Retratos de Inverno
Retratos de Inverno2021 · Сингл · Pierre Aderne
Релиз Rosa Flor
Rosa Flor2021 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз Dias Felizes, Noites Tranquilas
Dias Felizes, Noites Tranquilas2021 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз Contigo é Pra Perder
Contigo é Pra Perder2020 · Сингл · Camane
Релиз O Amor Não É Razão
O Amor Não É Razão2019 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз VOU
VOU2019 · Сингл · Renato Júnior
Релиз Waltz for Lovers
Waltz for Lovers2018 · Сингл · The Happy Mess
Релиз Make A Wish
Make A Wish2017 · Сингл · Pedro Moutinho
Релиз Her
Her2016 · Альбом · Rita Redshoes
Релиз Dançar Sós
Dançar Sós2016 · Сингл · GNR
Релиз White Lies
White Lies2015 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз Aquarela do Brasil
Aquarela do Brasil2015 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз Shine
Shine2015 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз O Facínora - Ost
O Facínora - Ost2013 · Альбом · The Legendary Tiger Man
Релиз Estrada de Palha (Original Soundtrack)
Estrada de Palha (Original Soundtrack)2012 · Альбом · The Legendary Tiger Man
Релиз Lights & Darks
Lights & Darks2010 · Альбом · Rita Redshoes
Релиз Captain of My Soul
Captain of My Soul2010 · Сингл · Rita Redshoes
Релиз Golden era
Golden era2008 · Альбом · Rita Redshoes

