DC Breaks

DC Breaks

,

Bianca

Трек  ·  2015

Faithless

581 лайк

DC Breaks

Исполнитель

DC Breaks

Трек Faithless

#

Название

Альбом

1

Трек Faithless

Faithless

DC Breaks

,

Bianca

Faithless

4:11

Текст песни

It's getting colder, getting darker now

I feel it underneath my skin

Everything changes when the lights go out

And I lose myself again, again

Cause I'm faithless, heartless

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: EMI
