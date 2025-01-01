О нас

Другие альбомы артиста

Релиз Schoenberg: Transfigured Night, Op. 4
Schoenberg: Transfigured Night, Op. 42025 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Schoenberg: Transfigured Night, Op. 4: Adagio. Molto tranquillo
Schoenberg: Transfigured Night, Op. 4: Adagio. Molto tranquillo2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Bruch: Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26: I. Vorspiel. Allegro moderato
Bruch: Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26: I. Vorspiel. Allegro moderato2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Beethoven: "Leonore" Overture No. 2 in C Major, Op. 72
Beethoven: "Leonore" Overture No. 2 in C Major, Op. 722025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Haydn: Symphony No. 60 in C Major "Il distratto"
Haydn: Symphony No. 60 in C Major "Il distratto"2025 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Mozart
Mozart2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Haydn: Symphony No. 60 in C Major "Il distratto": V. Adagio di Lamentatione
Haydn: Symphony No. 60 in C Major "Il distratto": V. Adagio di Lamentatione2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Mozart: Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major, K. 622, II. Adagio
Mozart: Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major, K. 622, II. Adagio2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bruckner: Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam
Bruckner: Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Handel - Tailleferre
Handel - Tailleferre2025 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Handel: Harp Concerto in B-Flat Major
Handel: Harp Concerto in B-Flat Major2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Hindemith: "Symphonia Serena"
Hindemith: "Symphonia Serena"2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Strauss: Eine Alpensinfonie
Strauss: Eine Alpensinfonie2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande
Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Strauss: Eine Alpensinfonie: XIII. Auf dem Gipfel
Strauss: Eine Alpensinfonie: XIII. Auf dem Gipfel2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Walton - Martinů
Walton - Martinů2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Walton: Viola Concerto: II. Vivo, con molto preciso
Walton: Viola Concerto: II. Vivo, con molto preciso2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato
Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato2024 · Сингл · Gabriel Fauré
Релиз Mozart – Sinigaglia
Mozart – Sinigaglia2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Rachmaninoff: Symphony No. 2
Rachmaninoff: Symphony No. 22024 · Альбом · Сергей Рахманинов

