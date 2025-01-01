Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.
Трек · 1951
Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 - 2. Allegretto scherzando
Другие альбомы артиста
Schoenberg: Transfigured Night, Op. 42025 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Schoenberg: Transfigured Night, Op. 4: Adagio. Molto tranquillo2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Bruch: Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26: I. Vorspiel. Allegro moderato2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Beethoven: "Leonore" Overture No. 2 in C Major, Op. 722025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Haydn: Symphony No. 60 in C Major "Il distratto"2025 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Mozart2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Haydn: Symphony No. 60 in C Major "Il distratto": V. Adagio di Lamentatione2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Mozart: Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major, K. 622, II. Adagio2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Bruckner: Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam2025 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Handel - Tailleferre2025 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Handel: Harp Concerto in B-Flat Major2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Hindemith: "Symphonia Serena"2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Strauss: Eine Alpensinfonie2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Strauss: Eine Alpensinfonie: XIII. Auf dem Gipfel2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Walton - Martinů2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Walton: Viola Concerto: II. Vivo, con molto preciso2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato2024 · Сингл · Gabriel Fauré
Mozart – Sinigaglia2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Rachmaninoff: Symphony No. 22024 · Альбом · Сергей Рахманинов