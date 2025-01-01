О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Aida
Aida2025 · Альбом · Coro del Teatro alla Scala
Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen2023 · Альбом · Fiorenza Cossotto
Релиз Tenores en Vivo. Pavarotti. Doming. Carreras.
Tenores en Vivo. Pavarotti. Doming. Carreras.2021 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Tenores en Vivo.
Tenores en Vivo.2021 · Альбом · José Carreras
Релиз Tesoros de la Música (Plácido Domingo)
Tesoros de la Música (Plácido Domingo)2021 · Альбом · Montserrat Caballé
Релиз Plácido Domingo - 80 Great Arias
Plácido Domingo - 80 Great Arias2021 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз The Three Tenors - In Concert, Rome 1990 (And Selected Highlights)
The Three Tenors - In Concert, Rome 1990 (And Selected Highlights)2020 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз The Art of Plácido Domingo
The Art of Plácido Domingo2020 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Verdi, Puccini, Leoncavallo & Others: Opera Arias (Live)
Verdi, Puccini, Leoncavallo & Others: Opera Arias (Live)2019 · Альбом · Johan Botha
Релиз Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)2019 · Альбом · Jacques Offenbach
Релиз Luna
Luna2018 · Альбом · Ainhoa Arteta
Релиз Volver
Volver2018 · Альбом · Pablo Sáinz Villegas
Релиз Placido Domingo & Friends Celebrate Christmas in Vienna
Placido Domingo & Friends Celebrate Christmas in Vienna2017 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Opera Highlights (Live)
Opera Highlights (Live)2016 · Альбом · Various Artists
Релиз Mercadante: Il giuramento (Live)
Mercadante: Il giuramento (Live)2016 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Verdi: Otello (Live)
Verdi: Otello (Live)2016 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз The Best of Plácido Domingo
The Best of Plácido Domingo2015 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз 50 Greatest Tracks
50 Greatest Tracks2015 · Сингл · Plácido Domingo
Релиз My Christmas
My Christmas2015 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз World's Novelty Champions: Placido Domingo
World's Novelty Champions: Placido Domingo2015 · Альбом · Plácido Domingo

Похожие артисты

Plácido Domingo
Артист

Plácido Domingo

Анна Юрьевна Нетребко
Артист

Анна Юрьевна Нетребко

Zubin Mehta
Артист

Zubin Mehta

Cecilia Bartoli
Артист

Cecilia Bartoli

Kiri Te Kanawa
Артист

Kiri Te Kanawa

Jader Bignamini
Артист

Jader Bignamini

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

Giacomo Puccini
Артист

Giacomo Puccini

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Артист

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

José Carreras
Артист

José Carreras

John Alldis Choir
Артист

John Alldis Choir

Nicolaï Ghiaurov
Артист

Nicolaï Ghiaurov

Wandsworth School Boys' Choir
Артист

Wandsworth School Boys' Choir