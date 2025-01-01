О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Herbert: Cello Concertos; Operetta Spectacular
Herbert: Cello Concertos; Operetta Spectacular2019 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз The Classic Albums
The Classic Albums2014 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Waiata
Waiata2013 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз The Ultimate Collection
The Ultimate Collection2013 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri te Kanawa sings Mozart & Strauss
Kiri te Kanawa sings Mozart & Strauss2010 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri sings Berlin, Gershwin & Kern
Kiri sings Berlin, Gershwin & Kern2009 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri Te Kanawa - Artist Portrait 2007
Kiri Te Kanawa - Artist Portrait 20072004 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз The Very Best of Kiri Te Kanawa
The Very Best of Kiri Te Kanawa2003 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Tchaikovsky: Eugene Onegin
Tchaikovsky: Eugene Onegin2001 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Strauss: Four Last Songs
Strauss: Four Last Songs2000 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Tonight - Hits from the Musicals
Tonight - Hits from the Musicals2000 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Maori Songs
Maori Songs1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Greatest Hits
Greatest Hits1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri - A Portrait
Kiri - A Portrait1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Bernstein: West Side Story
Bernstein: West Side Story1998 · Альбом · Marilyn Horne
Релиз Bernstein: West Side Story
Bernstein: West Side Story1998 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Amor - Opera's Great Love Songs
Amor - Opera's Great Love Songs1998 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз The Ultimate Wedding Album
The Ultimate Wedding Album1997 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Релиз Mozart: The Concert Arias
Mozart: The Concert Arias1997 · Сингл · Fernando Corena
Релиз Diva - Kiri Te Kanawa
Diva - Kiri Te Kanawa1995 · Альбом · Kiri Te Kanawa

