Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 1995
Puccini: Tosca / Act 2 - "Vissi d'arte, vissi d'amore"
Другие альбомы артиста
Herbert: Cello Concertos; Operetta Spectacular2019 · Сингл · Kiri Te Kanawa
The Classic Albums2014 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Waiata2013 · Альбом · Kiri Te Kanawa
The Ultimate Collection2013 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Kiri te Kanawa sings Mozart & Strauss2010 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Kiri sings Berlin, Gershwin & Kern2009 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Kiri Te Kanawa - Artist Portrait 20072004 · Альбом · Kiri Te Kanawa
The Very Best of Kiri Te Kanawa2003 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Tchaikovsky: Eugene Onegin2001 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Strauss: Four Last Songs2000 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Tonight - Hits from the Musicals2000 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Maori Songs1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Greatest Hits1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Kiri - A Portrait1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Bernstein: West Side Story1998 · Альбом · Marilyn Horne
Bernstein: West Side Story1998 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Amor - Opera's Great Love Songs1998 · Альбом · Plácido Domingo
The Ultimate Wedding Album1997 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Mozart: The Concert Arias1997 · Сингл · Fernando Corena
Diva - Kiri Te Kanawa1995 · Альбом · Kiri Te Kanawa