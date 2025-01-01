О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen2023 · Альбом · Fiorenza Cossotto
Релиз Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)2019 · Альбом · Jacques Offenbach
Релиз Chansons d'automnes
Chansons d'automnes2017 · Альбом · José Van Dam
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 4922016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bartholomée: Œdipe sur la route
Bartholomée: Œdipe sur la route2015 · Альбом · Valentina Valente
Релиз José van Dam meets Carlos Gardel
José van Dam meets Carlos Gardel2014 · Альбом · José Van Dam
Релиз Recital at La Monnaie / De Munt
Recital at La Monnaie / De Munt2012 · Альбом · Maciej Pikulski
Релиз L'homme de la Mancha - Adaptation Jacques Brel (Live)
L'homme de la Mancha - Adaptation Jacques Brel (Live)2011 · Альбом · Jacques Brel
Релиз José Van Dam : Le chant d'un maître
José Van Dam : Le chant d'un maître2010 · Альбом · José Van Dam
Релиз Gustav Mahler : Resurrection, Symphonie No. 2 - Des Knaben Wunderhorn
Gustav Mahler : Resurrection, Symphonie No. 2 - Des Knaben Wunderhorn2010 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз José van Dam : 30 Years At la Monnaie
José van Dam : 30 Years At la Monnaie2010 · Альбом · José Van Dam
Релиз Mahler: Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand"
Mahler: Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand"2010 · Сингл · Judith Blegen
Релиз Ruggero Leoncavallo, Pagliacci
Ruggero Leoncavallo, Pagliacci2009 · Альбом · José Van Dam
Релиз Markopoulos, Y.: Liturgy of Orpheus (The)
Markopoulos, Y.: Liturgy of Orpheus (The)2009 · Альбом · José Van Dam
Релиз Enesco: Oedipe
Enesco: Oedipe2008 · Альбом · José Van Dam
Релиз Mozart: Requiem; "Coronation Mass"
Mozart: Requiem; "Coronation Mass"2007 · Сингл · Werner Krenn
Релиз Mozart: Le Nozze di Figaro
Mozart: Le Nozze di Figaro2006 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз José Van Dam : Chansons de toujours
José Van Dam : Chansons de toujours2005 · Альбом · Orchestre symphonique de Mulhouse
Релиз Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg1997 · Сингл · José Van Dam
Релиз Le Maître De Musique
Le Maître De Musique1993 · Альбом · José Van Dam

Похожие артисты

José Van Dam
Артист

José Van Dam

Concerto Italiano
Артист

Concerto Italiano

James Bowman
Артист

James Bowman

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

John Alldis Choir
Артист

John Alldis Choir

Edith Mathis
Артист

Edith Mathis

Rolando Villazon
Артист

Rolando Villazon

Wandsworth School Boys' Choir
Артист

Wandsworth School Boys' Choir

I Barocchisti
Артист

I Barocchisti

Sara Mingardo
Артист

Sara Mingardo

Magdalena Kozena
Артист

Magdalena Kozena

Gianandrea Noseda
Артист

Gianandrea Noseda

Галина Вишневская
Артист

Галина Вишневская