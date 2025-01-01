Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 1995
Bizet: Carmen, WD 31 / Act 2 - "Vivat! Vivat le torero!..Votre toast"
Другие альбомы артиста
Bizet: Carmen2023 · Альбом · Fiorenza Cossotto
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)2019 · Альбом · Jacques Offenbach
Chansons d'automnes2017 · Альбом · José Van Dam
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 4922016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Bartholomée: Œdipe sur la route2015 · Альбом · Valentina Valente
José van Dam meets Carlos Gardel2014 · Альбом · José Van Dam
Recital at La Monnaie / De Munt2012 · Альбом · Maciej Pikulski
L'homme de la Mancha - Adaptation Jacques Brel (Live)2011 · Альбом · Jacques Brel
José Van Dam : Le chant d'un maître2010 · Альбом · José Van Dam
Gustav Mahler : Resurrection, Symphonie No. 2 - Des Knaben Wunderhorn2010 · Альбом · Gustav Mahler
José van Dam : 30 Years At la Monnaie2010 · Альбом · José Van Dam
Mahler: Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand"2010 · Сингл · Judith Blegen
Ruggero Leoncavallo, Pagliacci2009 · Альбом · José Van Dam
Markopoulos, Y.: Liturgy of Orpheus (The)2009 · Альбом · José Van Dam
Enesco: Oedipe2008 · Альбом · José Van Dam
Mozart: Requiem; "Coronation Mass"2007 · Сингл · Werner Krenn
Mozart: Le Nozze di Figaro2006 · Сингл · Wiener Philharmoniker
José Van Dam : Chansons de toujours2005 · Альбом · Orchestre symphonique de Mulhouse
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg1997 · Сингл · José Van Dam
Le Maître De Musique1993 · Альбом · José Van Dam