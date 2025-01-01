О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Puccini - Tosca
Puccini - Tosca2024 · Сингл · Gaiety Theatre Dublin Orchestra
Релиз Puccini - Tosca
Puccini - Tosca2024 · Сингл · Giuseppe Di Stefano
Релиз Puccini - Turandot
Puccini - Turandot2024 · Сингл · Francesco Molinari Pradelli
Релиз Giuseppe Verdi: Rigoletto
Giuseppe Verdi: Rigoletto2023 · Сингл · Tito Gobbi
Релиз Verdi Duets
Verdi Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Puccini Duets
Puccini Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Italian Opera Duets
Italian Opera Duets2023 · Сингл · Orchestra del Teatro alla Scala
Релиз Massenet: Manon (Excerpts Sung in Italian) [Live]
Massenet: Manon (Excerpts Sung in Italian) [Live]2023 · Альбом · Jules Massenet
Релиз Puccini · Madama Butterfly
Puccini · Madama Butterfly2023 · Сингл · Victoria De Los Angeles
Релиз Verdi · La traviata
Verdi · La traviata2023 · Сингл · Antonietta Stella
Релиз Puccini: la bohème
Puccini: la bohème2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Leoncavallo: pagliacci
Leoncavallo: pagliacci2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Best of classical music in 2022, Vol. 1
Best of classical music in 2022, Vol. 12022 · Сингл · Maria Callas
Релиз Bellini: i puritani
Bellini: i puritani2022 · Сингл · Orchestra and Chorus of Teatro all Scala
Релиз Donizetti
Donizetti2022 · Сингл · Orchestra Sinfonica di Torino della Rai
Релиз La Bella Música Italiana, Vol. 1
La Bella Música Italiana, Vol. 12022 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Релиз Andrea Chénier
Andrea Chénier2022 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Релиз Der Rosenkavalier op. 59
Der Rosenkavalier op. 592021 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor - Conducting Nino Sanzogno Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor - Conducting Nino Sanzogno Orchestra e Coro del Teatro alla Scala2021 · Альбом · Nino Sanzogno
Релиз GRANDI VOCI GIUSEPPE DI STEFANO Romanze e Canzoni Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con tecniche moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI GIUSEPPE DI STEFANO Romanze e Canzoni Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con tecniche moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Giuseppe Di Stefano

Похожие артисты

Giuseppe Di Stefano
Артист

Giuseppe Di Stefano

Simone Kermes
Артист

Simone Kermes

Lisa Beznosiuk
Артист

Lisa Beznosiuk

Michele Pertusi
Артист

Michele Pertusi

Emma Kirkby
Артист

Emma Kirkby

Chicago Symphony Orchestra, Fritz Reiner, Fritz Reiner & Chicago Symphony Orchestra
Артист

Chicago Symphony Orchestra, Fritz Reiner, Fritz Reiner & Chicago Symphony Orchestra

Rafael Orozco
Артист

Rafael Orozco

Hanns Reinartz
Артист

Hanns Reinartz

Edward Brewer
Артист

Edward Brewer

Karina Gauvin
Артист

Karina Gauvin

Camerata Academica Würzburg
Артист

Camerata Academica Würzburg

Rafael Kubelík
Артист

Rafael Kubelík

Nancy Argenta
Артист

Nancy Argenta