Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Verdi: Il Trovatore / Act 2 - "Vedi! le fosche notturne spoglie" (Anvil Chorus)
1 лайк
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Verdi: Il Trovatore - Highlights1998 · Альбом · The London Opera Chorus
Verdi: Un Ballo in Maschera1985 · Сингл · Sir Georg Solti
Ponchielli: La Gioconda1981 · Альбом · Amilcare Ponchielli
Verdi: La Traviata - Highlights1981 · Альбом · Luciano Pavarotti
Ponchielli: La Gioconda1981 · Сингл · Nicolaï Ghiaurov
Ponchielli: La Gioconda1981 · Сингл · Nicolaï Ghiaurov
Verdi: La Traviata1980 · Сингл · The London Opera Chorus
Mascagni: Cavalleria Rusticana1978 · Сингл · Luciano Pavarotti
Verdi: Il Trovatore1977 · Сингл · Nicolaï Ghiaurov