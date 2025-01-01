О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз GRANDI VOCI - SHERRILL MILNES - Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI - SHERRILL MILNES - Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Donizetti: Lucia di Lammermoor
Donizetti: Lucia di Lammermoor2011 · Сингл · Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden
Релиз Verdi: La Traviata
Verdi: La Traviata2007 · Сингл · Sherrill Milnes
Релиз Mozart, W.A.: Don Giovanni
Mozart, W.A.: Don Giovanni2006 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Verdi: Rigoletto - Highlights
Verdi: Rigoletto - Highlights2000 · Альбом · Sherrill Milnes
Релиз Rachmaninoff: Monna Vanna & Piano Concerto No. 4
Rachmaninoff: Monna Vanna & Piano Concerto No. 41991 · Альбом · Сергей Рахманинов
Релиз Christmas With The Pops
Christmas With The Pops1990 · Альбом · Rosemary Clooney
Релиз Verdi: Don Carlo - Highlights
Verdi: Don Carlo - Highlights1989 · Альбом · Montserrat Caballé
Релиз Fauré: Requiem; Pelléas et Mélisande; Pavane for Orchestra and Choir
Fauré: Requiem; Pelléas et Mélisande; Pavane for Orchestra and Choir1988 · Сингл · Orchestre Symphonique de Montréal
Релиз Thomas: Hamlet
Thomas: Hamlet1984 · Сингл · Chorus of Welsh National Opera
Релиз Ponchielli: La Gioconda
Ponchielli: La Gioconda1981 · Альбом · Amilcare Ponchielli
Релиз Ponchielli: La Gioconda
Ponchielli: La Gioconda1981 · Сингл · Nicolaï Ghiaurov
Релиз Ponchielli: La Gioconda
Ponchielli: La Gioconda1981 · Сингл · Nicolaï Ghiaurov
Релиз Rossini: Guglielmo Tell
Rossini: Guglielmo Tell1980 · Сингл · Luciano Pavarotti
Релиз Puccini: Tosca
Puccini: Tosca1979 · Сингл · Nicola Rescigno
Релиз Puccini: Tosca - Highlights
Puccini: Tosca - Highlights1979 · Альбом · Nicola Rescigno
Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen1978 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Puccini: Tosca
Puccini: Tosca1978 · Альбом · National Philharmonic Orchestra
Релиз Puccini: La Fanciulla del West
Puccini: La Fanciulla del West1978 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Puccini: La Fanciulla del West
Puccini: La Fanciulla del West1978 · Сингл · Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden

Похожие артисты

Sherrill Milnes
Артист

Sherrill Milnes

Robert Lloyd
Артист

Robert Lloyd

Irmgard Seefried
Артист

Irmgard Seefried

John McCarthy
Артист

John McCarthy

Curtis Alan
Артист

Curtis Alan

Teresa Berganza
Артист

Teresa Berganza

Dietrich Fischer-Dieskau
Артист

Dietrich Fischer-Dieskau

Orchestra del Teatro alla Scala
Артист

Orchestra del Teatro alla Scala

Vakhtang Kakhidze
Артист

Vakhtang Kakhidze

Pumeza Matshikiza
Артист

Pumeza Matshikiza

Aarhus Symfoniorkester
Артист

Aarhus Symfoniorkester

Tobias Ringborg
Артист

Tobias Ringborg

Sir Alexander Gibson
Артист

Sir Alexander Gibson